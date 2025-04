Reggio Children: la carica dei 380. Da 44 Paesi del mondo in città per esplorare l’educazione

A Reggio Emilia sono arrivati 380 educatori da 44 Paesi del mondo per parlare di educazione. Come ogni primavera la città si trasforma in una ’Onu dell’educazione’ con confronti, dialoghi e idee. Dalla prima volta della Cambogia ai tanti ritorni. Idee che si confrontano, educatori che dialogano, piacere della complessità e non della complicazione: in questi giorni, al Centro Loris Malaguzzi di sembra di essere in un mondo diverso da quello in cui ci troviamo a vivere. Quasi 400 persone partecipano al gruppo di studio internazionale che Reggio Children, con Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia, organizzano a ogni primavera, creando in città una specie di ’Onu dell’educazione’.

Sono infatti ben 44 i Paesi del mondo da cui provengono insegnanti, educatori e professori. Oltre alla prima volta a Reggio della Cambogia, il colorato parterre internazionale è composto da: Arabia Saudita, Australia, Austria, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Cambogia, Canada, Cile, Cina, Corea, Egitto, Emirati Arabi, Filippine, Finlandia, Germania, Giappone, Giordania, Grecia, Kenya, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Libano, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Olanda, Paraguay, Qatar, Regno Unito, Serbia, Singapore, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svizzera, Tailandia, Taiwan, Vietnam.

A condurre passo a passo i partecipanti attraverso i valori e le esperienze che ogni giorno nascono e si rinnovano nelle scuole e nei nidi di Reggio, Federico Ruozzi, presidente Scuole e Nidi d’Infanzia Istituzione del Comune di Reggio Emilia, Cristian Fabbi, presidente di Reggio Children, pedagogiste, atelieriste e atelieristi, insegnanti e il saluto emozionato dell’assessora all’Educazione del Comune di Reggio Emilia, Marwa Mahmoud. Tra uno sguardo curioso alla città, a Remida, gli atelier al Centro Internazionale, gli incontri in aula e le visite nelle scuole e nei nidi, il gruppo internazionale sarà impegnato fino a oggi, quando ognuno salperà per fare ritorno alla propria scuola, nel proprio Paese.

D’altra parte, Loris Malaguzzi nel sognare il Centro che ora porta il suo nome, lo aveva pensato proprio come un porto sicuro, ove far attraccare tutti coloro, nel mondo, che hanno a cuore i temi dell’educazione.

s. bon.