Reggio Children: la successione Bernardi si sfila, scettro a una donna

Giornate di intensa tessitura diplomatica nelle stanze della politica locale per arrivare all’assemblea del cda in programma lunedì con un nome condiviso per la presidenza della Reggio Children srl, in sostituzione di Cristian Fabbi.

Il nome del professor Paolo Bernardi, già dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale e punto di riferimento fondamentale per il mondo scolastico reggiano per anni, è uscito dalla corsa: l’ex provveditore non metterà dunque in campo la sua esperienza professionale e la sua solida cultura didattico-pedagogica. Tra gli ostacoli principali alla corsa di Bernardi anche quello di volere per quel ruolo una donna, dato che le altre ’due anime’ di Reggio Children sono già presiedute da uomini (Federico Ruozzi all’Istituzione Nidi e Infanzia e Francesco Profumo alla Fondazione Reggio Children).

La nomina potrebbe dunque essere pescata tra Vanna Iori, Sandra Piccinini, Ilenia Malavasi o Maddalena Tedeschi.

Della ’srl’, secondo le ultime visure camerali, il Comune di Reggio detiene il 51% del capitale sociale; la Fondazione ha una partecipazione del 48%, mentre il resto delle quote sono in mano ad altri 47 soggetti tra privati (tra cui Ione Bartoli, Carlo Baldi e Antonella Spaggiari) enti, società di capitale e coop.

Chiaro, dunque, che la partita si sta giocando è tutta politica. I profili che si sussurrano nei corridoi dopo che Bernardi si è sfilato, sono di donne. Le valutazioni non sono solo sul curriculum, ma anche sulla capacità di portare avanti la mission economica della srl: promuovere il Reggio Approach nel mondo, organizzando seminari, conferenze e progetti, i cui introiti vanno a sostegno del circuito educativo pubblico locale.

Un altro tema legato alla governance è il rapporto tra Srl e Fondazione, se cioè la seconda debba o meno progressivamente assorbire la prima. Nel caso la politica intendesse procedere ad una "incorporazione", quale potrebbe essere la traghettatrice più indicata?

Qualunque siano i progetti per la società, tra i nomi autorevoli che circolerebbero per la presidenza c’è la professoressa Iori, pedagogista per formazione (ha ricevuto nel 2020 il premio alla carriera della Società Italiana di Pedagogia) e accademica per professione (ha insegnato all’Università di Parma, a Milano alla Statale e alla Cattolica del Sacro cuore), ha seduto nei banchi del Pd in parlamento per due legislature prima come deputata poi come senatrice. All’Istituto Toniolo (ente fondatore della Cattolica) dal 2021 è membro del Comitato di Indirizzo e dal 2023 anche del Comitato scientifico dell’Osservatorio giovani.

Malavasi, laurea in archeologia, è stata sindaca di Correggio per due mandati e vice presidente della Provincia con delega alla scuola. Dal 2022 è deputata dem, membro della Commissione affari sociali.

Piccinini, invece, nel 1994 era assessore alla Scuola e fu tra i firmatari dell’atto costitutivo di Reggio Children srl: ne ha seguito passo passo lo sviluppo insieme ad Eletta Bertani, e ne è già stata presidente. La pedagogista Tedeschi negli anni 80-90 ha collaborato con Loris Malaguzzi e Carla Rinaldi; oggi è coordinatrice del Diana e responsabile di Unità Organizzativa Complessa presso l’Istituzione Scuole e Nidi del Comune; è anche membro del Direttivo del Gruppo Nazionale Nidi.

L’ultima parola, comunque, spetterà al sindaco Marco Massari e all’assessora Marwa Mahmoud.

Francesca ChilloniBenedetta Salsi