Reggio Children sotto la lente. Opposizione all’attacco: "Chiarite". Il Comune: "Sistema trasparente"

di Francesca Chilloni Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia, Fondazione Reggio Children e Reggio Children Srl sono le tre ruote del sistema educativo reggiano che qualcuno vorrebbe trasformare in una moto più veloce. "Il Reggio Emilia approach", nato nel 1994 e diffuso in tutto il mondo, si è trasformato nel 2024 in una pletora di soggetti". Alla vigilia dell’apertura del nuovo anno scolastico, gli avvocati Tarquini, Migale e Marchesini (Lista Civica per Reggio e Reggio Civica) chiedono chiarezza sugli intrecci di rapporti fra i tre soggetti, fra essi ed il Comune, sulle loro fonti di finanziamento, ventilando un possibile pregiudizio alle casse comunali: "Cospicui sono i contributi pubblici per sostenere tale sistema. Ma una gestione dei servizi educativi con queste strutture che ricevono tali contributi pubblici non configura un pregiudizio all’erario?". La replica arriva dall’amministrazione Massari, che sottolinea come il sistema sia cristallino e di gestione rigorosa: "La distinzione è stata costruita nel tempo per garantire un’organizzazione efficiente e trasparente, capace di sostenere sia la dimensione culturale e scientifica sia la sua applicazione concreta e operativa. È un sistema articolato su tre poli, ma ben raccordato e ha garantito negli anni crescita e sostenibilità". Se paiono accantonati con il sole agostano i timori di accorpamento della ’triade’, oggi la Srl vive uno stallo: deve esserne ancora individuato il presidente. Il nome più forte sarebbe quello Paolo Bernardi, già Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale e fresco di pensione. Ma c’è chi fa notare come una donna sarebbe più gradita, dato che Fondazione (nata nel 2011) e Istituzione hanno vertici maschili. La Srl (controllata al 51% dal Comune e al 48% dalla Fondazione) è diretta da Cristian Fabbi con due consiglieri. Fabbi è anche direttore generale della Fondazione, fanno fanno notare Migale, Marchesini e Tarquini. Gli avvocati spiegano poi che nel 2024 la Srl ha registrato ricavi in calo (3,3 mln, -10%), mentre la Fondazione cresce con entrate a 1,8 mln (+800mila), alimentate soprattutto da contributi privati, raddoppiati in un anno (da 600mila a 1,27 mln). "Restano da chiarire identità e motivazioni di tali donatori. Anche i contributi pubblici sono rilevanti: oltre 1,5 mln erogati dal Comune", e rimarcano: "Perché moltiplicare le strutture, con ruoli in parte coincidenti e sedi contigue al Centro Malaguzzi, di proprietà comunale? Quali rapporti reali esistono tra sistema pubblico e privati finanziatori? E quali ricadute ha questo assetto sulla trasparenza e sull’uso di risorse pubbliche?" Il Comune risponde alle critiche chiarendo la struttura e il funzionamento del "Reggio Children Approach", aggiungendo che "La questione non è stata sollevata durante la discussione sul riordino delle partecipate comunali". L’Istituzione gestisce direttamente i servizi educativi insieme all’assessorato; la Fondazione è un ente no-profit per la ricerca e l’innovazione culturale; e la Srl è for-profit e si occupa della promozione del metodo. La giunta Massari sottolinea che contributi privati, lungi dall’essere una criticità, sono "un riconoscimento del valore internazionale del metodo, e che la Srl reinveste gli utili nelle scuole della città". Inoltre, il Comune precisa che i fondi versati alla Fondazione Reggio Children durante la pandemia sono stati interrotti due anni fa, e che essa è in equilibrio di bilancio.