Reggio Children Srl. La nuova governance: "Al centro i bambini"

La nuova governance di Reggio Children srl si è presentata alla città. A fare gli onori di casa, ieri al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, il sindaco Marco Massari e l’assessora alle politiche educative Marwa Mahmoud.

"Il consiglio di amministrazione uscente ha consegnato a questo nuovo assetto – ha detto il sindaco Massari – un bilancio positivo e rassicurante, dal quale partire per continuare a garantire alla nostra comunità un sistema educativo dalla validità riconosciuta in tutto il mondo. Vorrei ricordare che i membri del cda mettono al servizio di Reggio Children le loro competenze senza percepire alcun compenso".

L’assessora Mahmoud ha poi aggiunto: "Reggio Children rappresenta un sistema educativo che vanta una grande tradizione, che siamo qui a onorare e che il prossimo anno festeggerà il trentennale. Un sistema che ha sempre posto al centro i diritti delle bambine e dei bambini. Nel 2026 si ricorderanno i vent’anni del Centro Malaguzzi e per l’occasione sono previste opere di riqualificazione della struttura".

Laureata in Pedagogia all’Università di Bologna, Maddalena Tedeschi lavora dal 1981 nel sistema educativo del Comune: prima come educatrice, poi dal 1991 come pedagogista all’interno dell’équipe di coordinamento pedagogico. Ha inoltre collaborato con Reggio Children in progetti editoriali, mostre, seminari e percorsi formativi, sia in Italia che all’estero. È autrice e curatrice di articoli, mostre e pubblicazioni legate all’esperienza educativa reggiana.

"Sono molto emozionata e felice di essere stata scelta per questo incarico. Carla Rinaldi, che voglio ricordare, diceva che la nostra missione è garantire i diritti dell’infanzia nel mondo. L’obiettivo è garantire la coerenza del progetto, che dovrà essere sostenibile non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto culturale. E non venire mai meno alla responsabilità di abitare un luogo straordinario come questo".

Francesca Baldi è avvocato cassazionista, laureata alla la facoltà di Giurisprudenza di Parma e con esperienza in studi legali internazionali, presidente di Baldi & Partners, studio di avvocati e commercialisti specializzato in servizi di consulenza nazionale e internazionale in ambito legale, fiscale e contabile, e vicepresidente di Baldi Finance spa.

"Sono legata a questa istituzione per motivi familiari – ha confidato Francesca Baldi –. Mia figlia ha frequentato l’asilo Diana e mio papà (Carlo, ndr) tanti anni fa è stato immediatamente disponibile a investire in questo prezioso progetto. Spero di poter trasferire le mie conoscenze e relazioni in ambito internazionale in questo mandato". Elena Bertolini è membro del Cda di Fondazione Reggio Children, amministratrice delegata della Cooperativa Sociale Accento, vicepresidente di Quarantacinque - Consorzio Cooperative Sociali.

"Ritengo anche io che la concretezza dovrà essere il nostro faro – ha commentato Elena Bertolini –. Valorizzando le nostre maestre, che possiamo considerare presidi di civilizzazione".

Paolo Lasagni, ingegnere, presidente di Impact Hub Reggio Emilia per lo scambio di competenze e lo sviluppo di idee innovative, amministratore delegato di KF Economics srl, società di servizi per la solidità finanziaria delle aziende, consulente e formatore per la digitalizzazione delle imprese e l’educazione al digitale. È stato membro dei Consigli Infanzia Città. Manuela Pecorari è laureata in Antropologia e Storia del mondo contemporaneo, graphic designer e creative director a Le Maus. È stata consulente per la parte grafica di varie pubblicazioni e ha partecipato a progetti sperimentali in ambito creativo per diversi marchi italiani.

"Sono molto onorata di questo incarico inatteso – ha concluso Manuela Pecorari – e non vedo l’ora di portare le mie competenze in questo nuovo consiglio". Reggio Children srl, Centro Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine, fin dalla sua nascita, nel 1994, persegue l’obiettivo di valorizzare e rafforzare l’esperienza delle scuole e dei nidi d’infanzia comunali di Reggio Emilia attraverso le proprie attività di formazione, mostre ed editoria, consulenze, atelier e ricerca.

Negli anni Reggio Children ha permesso all’esperienza educativa reggiana di sviluppare scambi con più di 130 Paesi e territori: con alcuni di questi ha anche dato vita a un Network internazionale che collabora alla diffusione del Reggio Emilia Approach nel mondo, ora composto da 32 membri. Nell’ultimo anno, sempre in sinergia con Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia, ha accolto in città, al Centro Internazionale Loris Malaguzzi e nelle scuole e nidi, 30 gruppi di studio dall’Italia e dal resto del mondo, per complessivi oltre 2300 partecipanti, ha curato 9 nuove tappe di mostre in 4 Paesi (Kuwait, Stati Uniti, Germania e Singapore), 11 nuove traduzioni di libri in diverse lingue, 6 progetti di ricerca con 13 partner e 9 consulenze. Ha svolto 20 iniziative di formazione in presenza nel mondo e 12 in Italia, a cui si vanno a sommare le iniziative di formazione online o blended (parte in presenza, parte a distanza), per un totale di circa 13mila partecipanti.