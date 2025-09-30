Reggio Children Srl. Maddalena Tedeschi nuova presidente: "Figura d’esperienza"

La pedagogista Maddalena Tedeschi è la nuova presidente di Reggio Children Srl, l’ente che da oltre trent’anni promuove l’esperienza educativa di Reggio Emilia, riconosciuta a livello nazionale e internazionale.

Contestualmente, l’assemblea dei soci ha rinnovato l’intero Consiglio di amministrazione, che passa da tre a cinque membri. Con la presidente siedono ora Francesca Baldi, Elena Bertolini, Paolo Lasagni e Manuela Pecorari, figure con competenze complementari nel campo educativo, sociale e manageriale.

Le nomine sono state ratificate ieri durante l’assemblea al Centro internazionale Loris Malaguzzi. All’incontro hanno partecipato il Comune di Reggio Emilia, socio di maggioranza, la Fondazione Reggio Children-Centro Internazionale Loris Malaguzzi Ets e una rappresentanza dei piccoli azionisti, sottolineando l’importanza della partecipazione collettiva al governo dell’ente.

"Sono tutte figure di comprovate competenze ed esperienze – hanno dichiarato il sindaco Marco Massari e l’assessora alle Politiche educative Marwa Mahmoud – che certamente formano un Cda di alto profilo come merita Reggio Children srl. Abbiamo in questo senso scelto di ampliare la sua composizione, portandolo da 3 a 5 membri, per dare nuovo slancio a un’esperienza trentennale, un patrimonio prezioso per le scuole comunali e per tutta la città. Nell’augurare buon lavoro alla presidente e a tutto il nuovo Consiglio di amministrazione, cogliamo l’occasione anche per ringraziare il Cda uscente per il lavoro svolto in questi anni".

Anche la Fondazione Reggio Children ha voluto esprimere il proprio sostegno: "Come Fondazione Reggio Children porgiamo i migliori auguri di buon lavoro alla presidente Maddalena Tedeschi e a consigliere e consiglieri del cda di Reggio Children srl – ha commentato Francesco Profumo, presidente della Fondazione – certi che nella nuova consiliatura, la collaborazione tra Reggio Children srl, Istituzione e Fondazione Reggio Children diventerà ancora più pregnante per promuovere l’esperienza educativa di Reggio Emilia a livello internazionale e di sostenibilità".

Pedagogista con oltre trent’anni di esperienza nel sistema educativo reggiano, Maddalena Tedeschi lavora dal 1981 nel Comune di Reggio Emilia. Laureata in Pedagogia all’Università di Bologna, ha iniziato come educatrice e dal 1991 opera come pedagogista all’interno dell’équipe di coordinamento pedagogico dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia. Ha collaborato con Reggio Children in progetti editoriali, mostre, seminari e percorsi formativi, in Italia e all’estero, ed è autrice e curatrice di articoli e pubblicazioni legate all’esperienza educativa reggiana.

Gli altri membri del Consiglio di amministrazione portano competenze diversificate: Francesca Baldi è avvocato cassazionista e presidente di Baldi & Partners, Elena Bertolini è amministratrice delegata della Cooperativa Sociale Accento, vice presidente di Quarantacinque - Consorzio Cooperative Sociali e membro del Cda della Fondazione Reggio Children; Paolo Lasagni è presidente di Impact Hub Reggio Emilia e amministratore delegato di KF Economics srl; Manuela Pecorari, laureata in Antropologia e Storia del mondo contemporaneo, è graphic designer e creative director presso Le Maus.

L’assemblea ha confermato il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da Valerio Fantini, Silvia Pattacini e Mirco Zucca, nominando due nuovi membri supplenti: Andrea Davoli e Marco Moretta. Con il rinnovo del Cda e l’ingresso di nuovi membri, Reggio Children Srl rafforza la propria struttura e le competenze interne, consolidando il dialogo con scuole, istituzioni e partner internazionali e continuando a promuovere l’esperienza educativa reggiana come modello di riferimento globale.

Ylenia Rocco