Reggio-Ciano alla svolta?. Si valuta l’opzione tranvia

Una moderna tranvia al posto della vecchia ferrovia. Salite e discese rapide, poca attesa ai passaggi ai livello per gli automobilisti. Finora, nonostante le reiterate sollecitazioni, in primis quelle degli esperti del Comitato Mobilità Sostenibile Reggio-Ciano, è stato un sogno.

Un domani, chissà. La Provincia di Reggio Emilia ieri ha diffuso una nota per rendere noto che "a seguito di un incontro tra Regione Emilia-Romagna (rappresentata dall’assessora ai Trasporti Irene Priolo), Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio e i Comuni di Cavriago, Bibbiano, San Polo d’Enza e Canossa, è stata condivisa la decisione di realizzare uno studio sul futuro della linea ferroviaria Reggio Emilia–Ciano".

Si precisa che "lo studio sarà finalizzato ad approfondire i costi e i benefici del servizio ferroviario tradizionale a confronto con possibili alternative tecnologiche, che possano fornire le migliori risposte ai problemi segnalati da istituzioni e cittadini (incluse, ad esempio, ipotesi tranviarie o ferro-tranviarie)".

"L’analisi – si legge ancora nella nota di Palazzo Allende – sarà condotta nell’ambito dei lavori per la redazione del nuovo Prit – Piano Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, che entreranno nel vivo a partire dal 2026. Questa scelta rappresenta un segnale importante per i territori, che da anni segnalano alcune importanti criticità su tale linea attraverso cittadini, istituzioni e comitati locali. In particolare, le richieste di approfondimento riguarderanno il numero e la tipologia di fermate in relazione alla capillarità che può essere garantita e la riduzione dei tempi di attesa ai passaggi a livello, con l’obiettivo di riportare il servizio più vicino ai quartieri, alle frazioni e alle esigenze quotidiane delle comunità, restituendogli la sua funzione di vero trasporto pubblico di prossimità".

Per concludere: "Le istituzioni presenti all’incontro ribadiscono il proprio impegno comune a individuare soluzioni strutturali e condivise, in grado di rendere il sistema di mobilità locale sempre più moderno, efficiente, utilizzato e sostenibile, mettendo al centro i cittadini e i loro bisogni".

Pochi giorni fa, il Comitato ricordava "i notevoli finanziamenti della Regione per interventi di ammodernamento e adeguamento delle ferrovie, senza che però ne derivassero significativi benefici per la mobilità". E anche che "dalle recenti dichiarazioni dei sindaci di Modena Mezzetti, e di Sassuolo Mesini, emerge che l’opzione di riconversione tranviaria di alcune linee potrebbe essere la svolta per un effettivo superamento delle criticità che segnaliamo da anni".