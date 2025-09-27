Reggio-Ciano e la tranvia: "Non deve restare ferrovia. Ma servono più corse e che siano affidabili"

La ferrovia Reggio-Ciano va verso la conversione in tranvia per un trasporto più efficiente. Carlotta Bonvicini, assessora alla Mobilità sostenibile del capoluogo. Come procederanno gli enti locali ora?

"Siamo in una fase cruciale. Abbiamo ottenuto la disponibilità della Regione affinché, nelle more degli studi per il nuovo Piano Regionale Integrato dei Trasporti (Prit), venga inserita un’analisi specifica sulla linea Reggio-Ciano. L’obiettivo è valutare alternative tecnologiche alla ferrovia, come la sua conversione in tranvia o tram-treno. La procedura è più snella rispetto ad un DocFap".

Vi è la possibilità di trasformare tutte le linee reggiane?

"Abbiamo chiesto di mantenere uno sguardo ampio, di rete integrata, ma riconoscendo che le nostre tre linee provinciali hanno caratteristiche molto diverse".

Qual è il ragionamento?

"La Reggio-Ciano è un caso unico: non ha interconnessioni con linee ferroviarie nazionali e, di conseguenza, non ha la necessità strutturale di restare una ferrovia per garantire il passaggio di treni a lunga percorrenza. La Reggio-Sassuolo è un caso più complesso. Rfi ha sempre parlato dello studio su una bretella Dinazzano-Marzaglia per eliminare il traffico merci: era incluso nel vecchio Prit come previsione strategica, ma non penso sia concluso; il progetto oggi non c’è… Per quanto riguarda la Reggio-Guastalla ha un raccordo con la Parma-Suzzara: il mantenimento del treno è necessario. C’è però lo studio del Capoluogo sul collegamento tra la stazione Mediopadana di Rivalta, che usa un pezzo della linea, ed è candidato al Ministero. Lavoriamo per gradi, concentrandoci ora sulla linea Reggio-Ciano".

Quali benefici porterebbe un’eventuale conversione in tranvia? Si risolverebbero i problemi dei passaggi a livello?

"Un tram o un tram-treno cambierebbe poco in termini di tecnologia pura, ma consentirebbe una gestione dell’infrastruttura molto più snella. Per risolvere il problema dei passaggi a livello con sbarre non servono necessariamente opere faraoniche: basterebbero dei semplici semafori, con l’esito di tempi di attesa ridotti per i veicoli sulla strada. La soluzione più efficace ed economica non è l’eliminazione degli attraversamenti, e la costruzione di nuovi sottopassi/sovrappassi. Il vero vantaggio sarebbe un sistema più efficiente per il territorio. Si pensa anche l’attivazione di nuove fermate e, soprattutto, un aumento della frequenza dei passaggi e dell’affidabilità delle corse. Lo hanno evidenziato anche gli altri sindaci del comprensorio Val d’Enza. La velocità non è il requisito principale che ci chiedono i cittadini: da Ciano al capoluogo, non serve un treno espresso ma da mattina a sera che abbia una attrattiva maggiore dell’auto. Lo abbiamo detto alla Regione: Reggio ha un bacino provinciale di 500mila persone, ciò che serve è l’affidabilità e la frequenza, un servizio di tipo ’metropolitano’".

Riaprirete già da ora fermate come via Antica e e passaggi a livello come i tanti soppressi negli anni passati?

"Attendiamo dalla Regione di avere un quadro e una tempistica certa per evitare di fare e disfare il lavoro più volte".

Quali sono i tempi di realizzazione per questo studio di fattibilità?

"La Regione ha già avviato gli studi propedeutici: dovremmo avere un uno scenario temporale certo entro la fine dell’anno". In termini di costi, è più conveniente una tranvia o le opere previste attualmente come un ponte stradale a Bivio-barco?

"In Regione abbiamo rappresentato che serve una valutazione precisa sui costi/benefici dell’infrastruttura. Mantenere lo status quo ferroviario e investire in sopraelevate o sottopassi potrebbe risultare un impegno economico molto maggiore rispetto alla conversione tecnologica, un’opzione che semplificherebbe molte criticità. Abbiamo anche chiesto finanziamenti ministeriali per un eventuale tram cittadino, che potrebbe integrarsi con il progetto sulla Ciano".

Quindi, c’è speranza di risolvere le criticità ereditate dal passato sulla Reggio-Ciano?

"Assolutamente sì. In alcuni casi basterebbe un semplice semaforo; in altri, se dovessimo convertire, si aprirebbe tutta un’altra possibilità di gestione e investimento, molto più efficace per il trasporto pubblico locale".