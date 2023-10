"Reggio-Ciano, la Regione ora passi ai fatti"

"Ferrovia Reggio-Ciano: basta parole, vogliamo i fatti e rapidamente". Firmato Andrea Carletti (sindaco di Bibbiano), Luca Bolondi (Canossa), Francesca Bedogni (Cavriago), Fausto Torelli (Montecchio) e Franco Palù (San Polo). Questa la sintesi del già sintetico comunicato con cui i primi cittadini della Val d’Enza hanno ieri suonato la sveglia alla Regione e a Fer. E lo fanno dopo l’ennesimo guasto alla linea - proprio nel nevralgico snodo di Bivio Barco - che lunedì mattina ha obbligato studenti e lavoratori pendolari aspettare per interminabili mezz’ore treni che non passavano, salvo poi dover correre a prendere autobus sostitutivi annunciati all’ultimo momento (e persi da molti viaggiatori). Dopo che centinaia di cittadini per l’ennesima volta hanno subito un disservizio che ha sconvolto la programmazione delle loro vite quotidiane, i sindaci hanno detto basta.

Sono gli stessi che sedevano in prima fila il 5 ottobre all’affollata assemblea pubblica organizzata dall’Unione Val d’Enza, dedicata alle prospettive della linea. Relatori erano l’assessore regionale alla Mobilità Andrea Corsini ed il direttore generale di Ferrovie Emilia-Romagna (società controllata al 100% dalla Regione) Stefano Masola, che nei giorni precedenti erano stati investiti da polemiche per aver fatto circolare sulle linee locali reggiane per mesi (sulla Reggio-Ciano per un anno) i nuovi treni elettrici senza aver avuto l’autorizzazione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria.

Senza alcun timore reverenziale, i primi cittadini spiegano "abbiamo restituito alla cittadinanza e riconosciuto alla Regione i significativi investimenti... Risultati ottenuti grazie al contributo determinante dei Comuni e delle comunità. Abbiamo condiviso l’intervento dell’assessore per l’ascolto dimostrato nel raccogliere le istanze dei cittadini e del Comitato Mobilità Sostenibile, e il conseguente impegno a individuare delle soluzioni efficaci e tempestive con gli enti competenti. Tuttavia, alla luce dei continui e non più sostenibili disservizi, chiediamo con fermezza che alle parole seguano rapidamente i fatti".

Sul finale, il Comitato rincara la dose: "Abbiamo iniziato la nostra attività di dialogo con i cittadini e con le Istituzioni pubbliche solo qualche mese fa e questo comunicato non fa che confermare la necessità di uno sviluppo progettuale di nuove soluzioni per il trasporto pubblico locale".

Francesca Chilloni