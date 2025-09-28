Reggio-Ciano, l’attesa e le richieste: "Basta ritardi e fermate soppresse"

La ferrovia Reggio-Ciano ha una storia recente tormentata: si è partiti una decina di anni fa dall’intenzione della Regione di chiudere la linea e si è giunti non solo al suo mantenimento, ma a importanti investimenti che hanno portato all’elettrificazione. Purtroppo questo non ha risolto tutti i gravi problemi che vessano passeggeri e utenti della strada. La Tramvia è la soluzione? Ne abbiamo parlato con Francesca Bedogni, vicepresidente della Provincia e sindaca di Cavriago. "Ci sono 2 ragionamenti che vanno tenuti insieme: uno sul presente finalizzato a fare funzionare bene quello che c’è e sul quale ci aspettiamo proposte migliorative da Fer; uno sul futuro, che guarda a trasformazioni possibili e capaci di superare definitivamente i limiti con cui oggi ci confrontiamo. Su quest’ultimo punto assume particolare significato lo studio che la Regione svilupperà nell’ambito della predisposizione del Prit".

C’è unità di visione tra Val d’Enza e Reggio? Avete fatto domande specifiche alla Regione? "Con il Comune capoluogo siamo in piena sintonia; siamo consapevoli che su un tema come quello dei trasporti su ferro e più in generale dei trasporti pubblici il territorio è un sistema complesso e fortemente integrato su cui lavorare insieme attraverso la costruzione di visioni e pensieri condivisi e che in questo sistema le nostre linee locali siano una risorsa preziosa che merita di essere valorizzata. Alla Regione abbiamo chiesto uno studio che evidenzi svantaggi e benefici potenziali, compresi quelli di natura finanziaria e gestionale, di tutte le soluzioni tecnologiche possibili per avere un quadro completo che possa orientarci nelle decisioni".

Quali sono le tempistiche per la restituzione di questo studio? "Lo studio sarà sviluppato nell’ambito della predisposizione del Prit quindi nel 2026. La decisione auspichiamo possa essere frutto di un percorso condiviso con i territori che vede, va precisato, la Regione come istituzione di riferimento.

Quanti anni ci vorranno prima di rendere efficiente la linea? "Non sappiamo dire oggi quanti anni ci vorranno per elaborare una soluzione tecnologica che ci permetta di superare i disagi che ogni giorno riscontriamo ma sappiamo che è possibile e quindi doveroso, nel mentre che si lavora sulla costruzione di un progetto di lungo termine, migliorare l’efficienza di ciò che abbiamo oggi che certamente non è poco. Ci aspettiamo quindi, in dialogo con Fer, Tper e Regione, già in corso d’anno, di registrare miglioramenti sui temi dei ritardi e delle soppressioni di corse ma anche sulla manutenzione e la cura delle stazioni e delle fermate".

In consiglio provinciale la consigliera di minoranza Fantinati ha presentato un odg sulla tramvia e si è svolta una lunga discussione. "Sì, la discussione è stata lunga perché il tema è complesso ma anche ricca di contributi e spunti interessanti di cui va dato merito ai consiglieri di opposizione e maggioranza. Pur condividendo molte delle riflessioni in corso sulla Reggio-Ciano e condividendo la soddisfazione per la scelta della Regione di procedere allo sviluppo di uno studio approfondito sulla linea, i gruppi non hanno trovato una sintesi sul testo dell’odg presentato che è stato respinto. Nonostante questo sono certa che il territorio su questo tema saprà fare squadra nell’interesse dei cittadini e dei loro bisogni".