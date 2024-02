Reggio-Ciano, l’ennesima odissea

Due treni degli studenti soppressi; altri quattro con un ritardo di tre quarti d’ora; passaggi a livello bloccati; autobus sostitutivi a rilento a causa della pioggia e del conseguente traffico sulle strade della Val d’Enza. Nuovi gravi disservizi per i pendolari della ferrovia Reggio-Ciano, che a causa di un black out occorso nella notte tra martedì e ieri nella zona di Santo Stefano a Reggio, ha visto andare in tilt il sistema di sicurezza con danni alla cabina di trasformazione.

Tutti i convogli di Fer per Ciano e il deposito dei mezzi Til ne hanno subito le conseguenze: i due treni per Reggio delle 6.50 e delle 7,50 sono rimasti al capolinea.

"Il black out ha avuto cause accidentali - spiegano da Ferrovie Emilia-Romagna - Al ritorno della corrente, non si è più riusciti ad alimentare la linea a causa di un danno subito da un sezionatore".

Si tratta di uno strumento elettromeccanico che apre un circuito elettrico o una linea, "garantendo una distanza di isolamento prescritta, in modo fisico e visibilmente evidente".

Si è comunque trattato di un guasto importante agli apparati di comando di segnalamento e scambi di Santo Stefano. Gli operai hanno lavorato tutta la notte e nella mattinata per riuscire a sostituire il sezionatore a gestione operativa attivata, ma solamente dalle 10,30 e in modo provvisorio la linea elettrica è stata ripristinata, tant’è che nel corso del resto della giornata non si sono registrati altri disagi. Questa notte è stato svolto un ulteriore intervento alla sottostazione elettrica di Santo Stefano, con la sostituzione del pezzo nella vecchia cabina di trasformazione Enel.

Per i cittadini è stata un’odissea svolgere le attività quotidiane. Numerosi lavoratori e studenti hanno scoperto in stazione che la coppia di treni era stata soppressa.

C’è tra i ragazzi chi aveva una verifica importante a cui non doveva mancare; c’è chi ha rinunciato a prendere l’autobus perché sarebbe comunque arrivato in classe durante la terza ora.

La situazione dei giovani si ripercuote ovviamente anche sulla vita scolastica e la programmazione svolta dagli insegnanti.

Sia il numero di emergenza Fer che le pagine Facebook delle varie comunità sono state subissate da lamentele e richieste di un servizio ferroviario adeguato agli investimenti fatti dalla Regione per elettrificare la linea. "A scuola danno la colpa ai nostri figli e le assenze sono conteggiate a loro carico - si sfoga un genitore - Per non parlare dei poveri ragazzi che sono dovuti tornare a piedi da Barco a Bibbiano quando il treno per Reggio si è bloccato. Oggi ho visto un ragazzo amico di mia figlia rimasto a girare a Barco sotto la pioggia non sapendo cosa fare dato che abita a Ciano. E c’è qualcuno che paga pure l’abbonamento".

Quindi ha proposto: "Facciamo una protesta: facciamoci sentire da popolo e non da cittadini dei social".

Un bibbianese aggiunge: "Il bello è che a Barco il treno da Reggio è arrivato molto in anticipo: alle 6,43. Poi per aumentare la giornata no del trasporto su rotaia locale, dopo pochi minuti si sono abbassate le sbarre sui passaggi a livello della provinciale e via Grisendi… così per qualche minuto senza che passasse alcun treno… tanto per tenere ostaggi a vuoto gli automobilisti".