Reggio-Ciano, l’idea di una tramvia non decolla

Non è andato a buon fine il tentativo di approvare un documento unitario sui problemi della ferrovia Reggio-Ciano. Nel consiglio comunale di mercoledì sono stati approvate due mozioni simili da maggioranza e da opposizione, la lista civica Bibbiano Bene Comune (capogruppo Massimiliano Melloni, foto) da cui era partita l’iniziativa. Scopo di entrambi i documenti, impegnare la giunta a intervenire con forza presso la Regione. A dividere è la proposta della minoranza di eseguire uno studio di fattibilità per la trasformazione della ferrovia in tramvia. "I ricorrenti disagi e impatti negativi sulla viabilità stradale non sono risolvibili se la linea rimarrà una ferrovia tradizionale con tutte le rigidità di funzionamento - spiegano da Bene Comune - Effetti particolarmente gravi ed evidenti su una tratta così breve con tante fermate e passaggi a livello, con tempi di chiusura esasperanti, oltre ai blocchi totali che durano delle mezz’ore al primo inconveniente".

Per l’opposizione però "i Comuni interessati non fanno nulla se non rilanciare le promesse vaghe della Regione che dal canto suo rimane bloccata su questa situazione trasportistica antiquata e inefficiente che ha peggiorato un servizio pubblico sempre meno attrattivo ma affamato di investimenti per rimanere al passo. Pare che questa sia l’unica ragion d’essere: fare arrivare soldi sul territorio a prescindere dalla qualità dei risultati. Sprechi! Si pensi alla richiesta al Ministero di 25 milioni per realizzare un altro sovrappasso ferroviario, a Barco sulla provinciale Reggio-Montecchio: pura follia". La richiesta dello studio di fattibilità "non dovrebbe turbare nessuno, ma evidentemente dev’esserci un diktat specifico della Regione e di Fer teso a impedire che si formalizzi la richiesta".

Francesca Chilloni