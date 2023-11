Reggio-Ciano, treni bloccati: viabilità in tilt

Nuovo lunedì di passione e delirio per i pendolari della Val d’Enza, studenti e lavoratori, che per l’ennesima volta sono stati costretti a subire le conseguenze di disservizi sulla linea ferroviaria Reggio-Ciano. Ad essere di nuovo interessate sono state proprio le corse più utilizzate al mattino: chi non ha raggiunto la propria destinazione, chi c’è arrivato in ritardo, chi addirittura è stato fatto scendere dal vagone per la soppressione del treno. E le proteste si sono diffuse sui social, ma a tanti manca un tassello per capire perché i guasti siano così frequenti su una linea elettrificata di recente: semplicemente - nonostante il taglio del nastro il primo aprile 2022 - le opere non sono finite.

Tutto è iniziato quando due automotrici accoppiate diesel, modello ALN663, hanno avuto un guasto al materiale rotabile (pare i freni) nel momento in cui il treno 90199 delle ore 6.21 era già partito da Reggio centrale e in cui in molti passaggi a livello (tra cui via Emilia all’Angelo) le sbarre erano già abbassate. Si tratta di due vecchie motrici degli anni ’90, in servizio da 30 anni. Il convoglio è arrivato con 3 minuti di ritardo alla fermata di via Fanti, a Santo Stefano con 15, e così in crescendo di oltre un’ora, fino a quando a Bivio Barco è stato bloccato.

Questo ha avuto ricadute a cascata su tutti gli altri treni. Quello da Ciano delle 6,21 (il 90196) è stato a sua volta fermato a Barco. Il 90201 delle 7,24 da Reggio è arrivato con oltre 32 minuti di ritardo a Ciano, mentre è stata direttamente soppressa la navetta delle ore 7,30 (viene da Sassuolo) che serve per accompagnare gli studenti dalla stazione centrale al polo di via Makallè e al liceo Moro-Spallanzani (fermata Santo Stefano). Problemi identici nella direzione opposta, con il treno rotto che è stato poi spostato lentamente da Barco a Reggio, dove è arrivato con 37 di ritardo, e la corsa da Ciano delle 8,22 che è arrivata in città mezz’ora dopo.

Ma perchè dei vecchi locomotori diesel viaggiano sulla linea elettrificata? Perché non è ancora la sottostazione elettrica di San Polo, il sistema di alimentazione che dovrebbe dare potenza ai nuovi treni nel tratto verso la collina, non è ancora allacciata e così - dopo l’inaugurazione e qualche passerella - si è ritornati al diesel. Per mesi sono stati fatti girare treni elettrici senza avere l’autorizzazione dell’Autority per la sicurezza; ora si fanno girare ’catorci’. E viene da pensare che la proposta del Comitato Mobilità Sostenibile, di convertire la Reggio-Ciano in travia, non sia così strampalata.

Francesca Chilloni