Reggio-Ciano, un guasto e disagi a catena

Guasto ad una "boa" del sistema di sicurezza e tempi lunghi ai passaggi a livello: subito proteste e problemi per la Reggio-Ciano dopo tre mesi di opere di potenziamento del sistema di alimentazione della trazione elettrica. "Pausa pranzo 20 minuti al passaggio a livello di via San Matteo", scriveva ieri una cittadina sulla pagina Fb "Sei di San Polo se". La linea è stata riaperta alla circolazione ferroviaria proprio ieri mattina, dopo la sospensione a fine anno scolastico: tre mesi durante i quali si è completato il collegamento all’elettrodotto all’altezza della sottostazione della zona di Pontenovo, a San Polo. Ieri, oltre alla soppressione di numerosi treni (ad esempio le coppie delle 13.20 e delle 14.20 ) a causa dello sciopero nazionale nel settore del trasporto pubblico, si è verificato il mal funzionamento di una boa: uno dei segnalatori a terra del Scmt, il Sistema controllo marcia, che dialogano con i treni. È avvenuto nell’area tra San Polo e Piazzola-Fossa di Bibbiano, ed ha provocato l’immediato arresto del treno 90202 in partenza da Ciano alle 12,17. Come da procedura, i passaggi a livello della zona sono rimasti bloccati e il macchinista a bordo ha proceduto a condurre manualmente secondo le direttive impartitegli in tempo reale dal dirigente della Centrale operativa di Bologna.

Il guasto alla boa ha determinato anche l’arresto alla stazione di Barco del convoglio proveniente da Reggio: si è dovuto fermare prima del punto di scambio, l’unico tratto in zona con doppio binario in cui i treni provenienti dalle opposte stazioni capolinea possono incrociarsi. Entrambi i treni così sono arrivati con circa 15 minuti di ritardo a destinazione. L’evento per fortuna non ha interessato i treni maggiormente utilizzati dai lavoratori pendolari; preoccupa che però sia avvenuto ad una settimana esatta dall’inizio del nuovo anno scolastico dopo tanti mesi di lavori e di viaggi di prova. Trenitalia-Tper adesso è in grado di effettuare il servizio passeggeri interamente con i nuovi treni elettrici ETR 350. Questo rende la linea meno inquinante e più sicura, anche se non cesseranno i disagi ai passaggi a livello per chi viaggia su gomma. Tutti i treni hanno appunto montato a bordo il Scmt in ausilio ai macchinisti, che sì rende possibile il controllo di sicurezza del treno istante per istante grazie alle boe, ma allunga i tempi in cui le sbarre rimangono abbassate.