Reggio città dei sentieri Ecco 18 nuovi itinerari

di Stella Bonfrisco

Un progetto pionieristico che coniuga il piacere della passeggiata con l’interesse per la storia e le tradizione del territorio cittadino e forense.

’Reggio città dei sentieri"’sommerà ai 5 già esistenti altri 18 itinerari, tra quartieri e campagna. I nuovi percorsi che si andranno a tracciare nel corso di quest’anno sono stati individuati insieme ai cittadini, attraverso incontri di partecipazione, che porteranno a 246 i chilometri di escursione, che il Cai attrezzerà con una segnaletica. I percorsi saranno poi attrezzati con una cartellonistica che segnalerà e spiegherà i luoghi di interesse legati alla cultura e alle tradizioni locali.

"Questa nuova mappa dei sentieri risponde al bisogno di maggior contatto con la natura e di spazi aperti fruibili vicino a casa, che il periodo di pandemia ha reso più forte – ha detto l’assessore a Partecipazione e quartieri Lanfranco de Franco –. Sulla scia di questo nuovo interesse abbiamo voluto lanciare l’idea di un grande laboratorio di cittadinanza urbano sui sentieri, che oggi ci permette di restituire alla città un pacchetto di percorsi che saranno a breve tracciati".

Il progetto è stato illustrato, insieme a Lanfranco De Franco, anche da Elio Pelli (responsabile provinciale della Commissione sentieri del Cai), Valerio Fioravanti (direttore dell’Ente Parchi dell’Emilia centrale) e Domenico Turazza (direttore del Consorzio di bonifica dell’Emilia centrale), rappresentanti di alcuni partner del progetto, che sarà possibile realizzare grazie al bando Partecipazione 2021 della Regione.

Progetto che ha inoltre coinvolto 300 soggetti tra cittadini, associazioni, centri sociali, parrocchie, istituzioni e gruppi informali. Il percorso si è concluso a dicembre con la firma dell’accordo di cittadinanza con tutti i rappresentanti dei quartieri che hanno sottoscritto il patto per la creazione dei nuovi sentieri. In base all’accordo, per ciascun sentiero è stato individuato un ‘tutor’ che si farà carico di monitorare lo stato dell’itinerario e di segnalare eventuali esigenze manutentive. In particolare, il Cai posizionerà sui sentieri la segnaletica necessaria a individuare i percorsi e si occuperà della manutenzione della cartellonistica, grazie a una convenzione triennale con il Comune di Reggio che prevede un contributo alla sezione reggiana di 10mila euro l’anno. I percorsi sono raccolti in un atlante con mappa, che sarà man mano aggiornato e consultabile su www.comune.re.itcittadeisentieri. A breve inizierà il laboratorio di cittadinanza per individuare nuovi itinerari nel centro storico: primo appuntamento giovedì 9 febbraio alle 18 in Municipio.