"Reggio città senza barriere? Le buche in strada rovinano le carrozzine"

"Barriere architettoniche causate dall’incuria stradale". È la denuncia del cittadino Stefano Vannini portata alla luce tramite Coalizione Civica. "Ero in via Rossena a Reggio – racconta – quando incamminandomi verso il parcheggio Cecati ho visto, all’altezza del civico 14, una persona anziana su una carrozzina elettrica ferma in mezzo alla strada, in difficoltà. Una delle ruote era storta e un’altra era bucata a causa delle buche stradali. Nella tanto acclamata Città senza Barriere, celebrata dall’Amministrazione questo non deve accadere". A fargli eco è il candidato sindaco di Coalizione Civica, Fabrizio Aguzzoli: "La città senza barriere inizi dalle basi: la manutenzione".