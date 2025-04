Reggio civica cauta: "Una buona toppa". FI esulta: "Vittoria"

"L’arrivo dei primi militari dell’esercito a Reggio Emilia, dispiegati su richiesta del prefetto per presidiare alcune aree critiche della città come la zona della Stazione, rappresenta un segnale importante. Un segnale di presenza dello Stato, certo, ma anche un segnale d’allarme che non può e non deve essere ignorato". Così Matteo Marchesini, consigliere comunale di Reggio Civica. "Ma questa è solo una toppa, non una soluzione. La vera soluzione richiede un ripensamento profondo delle scelte urbanistiche, sociali e culturali, un coraggio amministrativo che troppo a lungo è mancato e una capacità di riconoscere gli errori del passato per non ripeterli – continua Marchesini –. E chi ha avuto il compito di governare, a tutti i livelli, dovrebbe oggi porsi non solo domande, ma anche assumersi la responsabilità di risposte concrete. Perché la sicurezza non è un favore che si concede, ma un diritto che si garantisce". Presente all’arrivo dell’Esercito, ieri in stazione, era Claudio Bassi. "Questa è la parte più critica della città – così spiega la situazione il capogruppo di Forza Italia a Flavio D’Angelo, capitano dell’Esercito –. Tutti, Ospizio, San Pietro, tutta questa zona ha delle criticità, è fondamentale che le istituzioni ci siano. Solo la vostra presenza è un punto di riferimento molto importante". Questo invece il parere, sempre per Forza Italia, di Fabio Filippi. "L’arrivo dell’Esercito in stazione è un’ottima notizia non solo per chi vive in quella tribolata e disgraziata zona, ma per i molti cittadini che per lavoro o turismo viaggiano in treno. Certo non risolverà tutti i problemi che sono venuti alla ribalta in questi anni, aumentati con spaccio e prostituzione, ma sarà sicuramente un utile deterrente. È un punto di partenza, ora l’amministrazione comunale, a cui va dato atto di aver archiviato la posizione di chiusura ideologica portata avanti dalle precedenti giunte, deve fare fino in fondo la sua parte".