"Reggio come Berlino". Benny Benassi si esalta all’Omi e fa scatenare migliaia di giovani

Reggio sempre più capitale della musica. Di tutti i generi e gusti. Un weekend da pienone quello registrato alla seconda edizione del riuscitissimo Omi Festival all’interno dei capannoni riqualificati delle ex Officine Reggiane e del nuovo Parco Innovazione. Migliaia di giovani hanno cantato e ballato, divertendosi nella serata di sabato sotto la consolle del mitico deejay Benny Benassi. "Reggio Emilia come Berlino", ha gridato aprendo il suo show, citando la città paradiso per eccellenza della musica techno. Prima di lui si sono esibiti Shiva, Chapter&Verse-Finesse, Kid Yugi, Alex Zobbi-Mazay, nomi notissimi nel panorama della musica elettronica, techno, rap e trap, i generi del momento. E ieri sera il gran finale della tre giorni del festival con l’altro ’big‘ Lazza, al quale hanno fatto da contorno Gordo, Diss Gacha, Havoc & Lawn e il dj set con Nicola Schenetti e Riccardo Savi. Un’atmosfera unica in una location che si presta e che sembra pensata per questo genere musicale. Un qualcosa di impensabile fino a pochi anni fa quando la zona era in preda al degrado.

Folla di gente anche in centro (dove dopo la mezzanotte, orario di chiusura del festival alle ex Reggiane, si sono ’trasferiti’ anche gli spettatori). In piazza Martiri del 7 Luglio sono stati presi d’assalto gli stand dello street food con sapori da tutto il mondo, dal cibo spagnolo a quello argentino. Banchetti che hanno allietato anche la domenica così come l’esposizione di fiori in Piazza Prampolini. E grazie all’ondata di caldo quasi estivo che persiste anche in questo esordio d’ottobre, tantissimi reggiani si sono goduti una passeggiata. E i commercianti gongolano...