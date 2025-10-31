Reggio conquista Lucca. Capitan Findus sbarca nel mondo del fumetto

Un mito che diventa fumetto. L’iconico Capitan Findus, simbolo di avventura, coraggio e fantasia, entra ufficialmente in un nuovo mondo narrativo e lo fa in grande stile a Lucca Comics & Games 2025, grazie a una speciale collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Reggio. Proprio dal più grande palcoscenico italiano dedicato al fumetto e alla creatività, Findus ha annunciato il vincitore del progetto dedicato alla creazione delle nuove avventure di Capitan Findus a fumetti, colui che ha saputo reinterpretare al meglio l’eroe dei mari più amato dalle famiglie italiane, trasformandolo in un’avvincente striscia illustrata anche nell’ambito di ‘Food-metti’, un festival nel festival dedicato alle eccellenze della gastronomia.

Lanciata nell’ottobre 2024, l’iniziativa è nata come un’esperienza formativa condivisa, disegnata a quattro mani con la Scuola Internazionale di Comics, con l’obiettivo di coltivare e valorizzare il talento dei giovani creativi. 30 studenti ed ex-studenti della Scuola Comics sono stati coinvolti nel reinterpretare le avventure del Capitano attraverso una striscia illustrata; una giuria di esperti ha selezionato le 5 opere finaliste, frutto del talento dei giovani artisti che hanno dato vita alle Avventure di Capitan Findus attraverso racconti illustrati originali. Storie che hanno esplorato le rotte mozzafiato del Capitano tra ghiacci, baie e incontri sorprendenti con squali e sirene, ciascuna reinterpretata con uno stile unico.

Il vincitore, nonché autore della striscia più votata e premiata, è Matteo Montanari, classe 1995, diplomato due anni fa nel corso di fumetto presso la Scuola Comics. La premiazione è avvenuta durante uno speech dedicato che ha visto la partecipazione del fumettista Giuseppe Camuncoli, di Jessica Ferreri, direttrice della Scuola Comics e di Fabio Massimo Governatori, Cluster Marketing Manager di Findus Italia. A consegnare simbolicamente il premio l’iconico Capitan Findus in persona. "Vedere il Capitano reinterpretato grazie alla visione e al talento di giovani fumettisti ha confermato la sua forza narrativa. I ragazzi di Comics hanno saputo rinnovare l’immaginario e ampliare l’universo narrativo con passione e originalità di un personaggio che accompagna le famiglie italiane da generazioni, lavorando con passione e originalità".

"Questa collaborazione è stata un’occasione straordinaria per i nostri studenti – ha aggiunto Jessica Ferreri, direttrice della Scuola Comics – Lavorare su un personaggio iconico come Capitan Findus ha permesso ai ragazzi di mettersi alla prova con un progetto professionale reale, sviluppando le proprie capacità narrative e stilistiche".