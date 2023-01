Reggio convoca Iren su Mekorot "Spiegateci"

Il Comune chiama Iren in commissione a rispondere dell’intesa siglata di recente con la società idrica israeliana ’Mekorot’ e richiama l’azienda (di cui è socio al 7%) ad una maggiore "responsabilità sociale".

La proposta di Lucia Piacentini (Pd) è stato approvata lunedì in Consiglio comunale con 18 voti favorevoli e 3 contrari (Lega). In questione la collaborazione della multiutility con Mekorot, accusata da diverse organizzazioni per i diritti umani di gravi violazioni a danno delle popolazioni palestinesi. Il tema martedì è emerso anche in Regione, dove il capogruppo di Emilia-Romagna Coraggiosa Federico Amico ha presentato un’interrogazione (firmata anche da Caliandro e Pillati del Pd).

Amico si è detto in particolare preoccupato del fatto che le due aziende potrebbero partecipare a bandi di finanziamento regionali con fondi europei e ha proposto di impedirne l’accesso alle gare. L’assessore al Bilancio Paolo Calvano ha garantito: "La Regione collabora con le multiutility sul territorio ma non ha erogato finanziamenti diretti a Iren". Impegnandosi a chiedere informazioni all’azienda, sottolinea che "l’accesso ai finanziamenti regionali e le partnership con aziende sono regolati dalla Regione che si attiene agli indirizzi del Patto per il lavoro e per il clima e dell’Agenda 2030". Amico si è detto soddisfatto della risposta: "È positivo che non ci siano stati finanziamenti diretti, perché sarebbe sconveniente. Giudico inopportuno l’accordo di Iren con Mekorot e ringrazio chi ha fatto emergere questa vicenda".