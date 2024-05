Reggio corsara in laguna

VENEZIA

74

REGGIO EMILIA

82

UMANA REYER VENEZIA: Spissu 10 (1/4, 2/5), Tucker 3 (1/2), Casarin (1/1 da 3), Simms 10 (2/4, 2/5), Kabengele 14 (5/11); Parks 7 (1/3, 1/5), Heidegger 7 (1/2, 1/3), De Nicolao, Wiltjer 13 (2/5, 3/5), Tessitori 7 (2/2). N.e.: Brooks, Vanin. All.: Spahija.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Weber 6 (2/6, 0/1), Galloway 18 (1/5, 5/12), Vitali 3 (1/2 da 3), Atkins 7 (2/4, 1/3), Black 10 (5/11); Smith 25 (1/4, 5/6), Grant (0/1 da 3), Uglietti 1 (0/1, 0/1), Chillo 1 (0/2), Faye 11 (5/7). N.e.: Bonaretti, Cipolla. All.: Priftis.

ArbitrI: Begnis, Valzani, Dori. (18-24, 34-42; 53-62)

Note T.l.: Ven 14/22 Reg 14/19. Rimb.: Ven 38 (Kabengele 9) Reg 37 (Black 7). Ass.: Ven 21 (De Nicolao 6) Reg 16 (Smith 4).

Mai sottovalutare il cuore di un campione. Con una spalla malconcia, ma con la classe che solo i più grandi possiedono, il ‘chirurgo’ biancorosso trascina Reggio alla vittoria mettendo a referto 25 punti e – soprattutto – insaccando la tripla che a 23 secondi dalla fine taglia le gambe a Venezia. Gara 1 è meritatamente della Unahotels e il play-guardia ex Kazan è giustamente l’uomo copertina, ma il successo va condiviso con il resto della truppa, perché l’Unahotels ha giocato da grande squadra.

Inizialmente ha sfruttato i tiri pesanti di Galloway e la potenza di Black, poi ha saputo innescare Faye sopra il ferro. Ognuno, di fatto, ha dato il proprio contributo alla causa. Solo sul rettilineo finale ha avuto qualche minuto di sbandamento, senza però andare mai in tilt.

All’inizio Priftis aveva sorpreso un po’ tutti cambiando i lunghi del quintetto base: dentro Atkins e Black, fuori Chillo e Faye. Una mossa redditizia. Pronti via ed è subito 8-0 firmato da Galloway (due triple) e Atkins.

Reggio tira bene da fuori e domina sotto canestro con Black e la Reyer, nonostante un regalo di Begnis che fischia un antisportivo inesistente a Uglietti, è costretta ad inseguire (18-24 al 10’). Nel secondo quarto Spahija getta nella mischia Wiltjier che assieme Kabengele confeziona la rimonta, ma a quel punto la Unahotels ‘scongela’ Smith. Il chirurgo, al rientro dopo il problema alla spalla, rimette subito le cose a posto con tre triple e un paio di assist volanti per Faye.

All’intervallo Reggio è di nuovo in controllo (35-42). Nel terzo quarto i biancorossi volano fino al +13 (34-47) prima di subire un break di 8-0 che viene però prontamente rispedito al mittente grazie a un super Faye e a una bomba di Galloway da distanza siderale (49-60 al 29’). Il quarto periodo inizia con un brivido per la Unahotels: Weber si accascia a terra per un problema alla caviglia sinistra e contemporaneamente Smith commette antisportivo su Tessitori. Per fortuna il play riesce a tornare in campo, ma Venezia risale dal -11 aggrappandosi ancora una volta a Wiltjer e a un minuto dalla fine è 74 pari.

Con 52’’ sul cronometro Smith va in lunetta e fa 2/2, sul possesso successivo la Reyer perde palla e sul ribaltamento di fronte il solito Smith piazza la bomba che vale il successo.

Si torna in campo domani sera alle 20,45 al Taliercio per gara 2, poi la serie proseguirà giovedì, alle 20, al PalaBigi.