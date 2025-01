Reggio davanti solo a Piacenza. Romagna, numeri da record

Reggio resta penultima in Emilia-Romagna per presenze turistiche e pernottamenti. Dai dati regionali del 2024, Piacenza però sta riducendo il gap e si attesta a 533.524 persone che hanno passato la notte nelle strutture della provincia contro le 727.715 del territorio reggiano: le presenze invece vedono 139.266 nella città del tricolore e 131.505 in quella piacentina.

Guardando alle altre, Rimini è senza rivali con ben 14,7 milioni di turisti che hanno pernottato di cui 6 milioni solo nel capoluogo della Romagna. Segue a ruota Ravenna con 6,4 milioni in tutta la provincia e 2,7 milioni nella città bizantina. Poi c’è il binomio Forlì-Cesena con 5,5 milioni.

E Bologna con 5,4 milioni di pernottamenti, di cui 3,8 sotto le Due Torri. Bene anche Ferrara con 2,7 milioni nel territorio, ma ‘solo’ 445mila in città. Meglio Modena di Parma sui pernottamenti (1,7 milioni contro 1,3 milioni), ma la città ducale supera quella della Ghirlandina sulle presenze: 356mila contro 320mila in centro. Anche se Modena, in questo, è avanti rispetto alle statistiche provinciali con 765mila contro le 622mila parmensi.

dan. p.