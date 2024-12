Reggio di Luna: evento di fine anno a Reggio Emilia con spettacolo di Simone Ranieri

Si intitola "Reggio di Luna" l’evento di fine anno con cui il pubblico in centro attenderà l’arrivo del 2025 nel cuore di Reggio Emilia, dalle 22 del 31 dicembre in piazza Martiri del 7 Luglio.

L’immaginario scelto per l’iniziativa, attinge al mondo degli storici vintage luna park: momenti tanto attesi per le famiglie, costellati di luci e balocchi dove la cittadinanza si ritrovava per condividere dei momenti di sano e semplice divertimento. È questo infatti l’obiettivo della manifestazione: offrire una serata che possa abbracciare i gusti di un pubblico variegato con la promessa di far divertire le diverse generazioni.

La direzione artistica dell’evento è affidata a Simone Ranieri – già ideatore di show per eventi internazionali quali il "World children’s day" con Papa Francesco allo stadio Olimpico di Roma e di molteplici cerimonie televisive per il Giro d’Italia – che in centro a Reggio Emilia presenta lo spettacolo "Reggio di Luna". E proprio la città diventa protagonista, con la sua piazza, la suggestiva facciata del teatro Valli e le architetture degli edifici che per l’occasione saranno valorizzate da disegni di luce.

Alla consolle il dj Hierros, noto per essersi esibito in notissimi locali da ballo in Italia e all’estero, mentre la parte musicale è affidata dagli Showzer, tra le principali party band italiane, capace di fondere energia e musica ad un grande momento di intrattenimento.

Gli spettacoli si distinguono per l’altissimo livello artistico e qualitativo, in continua crescita. Ogni performance è un’evoluzione: musicisti, cantanti, acrobati e performer interagiscono tra loro e con il pubblico in un turbine di effetti speciali, acrobazie mozzafiato e scenografie sorprendenti.

Il risultato è uno show che lascia a bocca aperta, combinando stupore, divertimento ed emozione. Le cantanti portano sul palco la loro straordinaria esperienza maturata anche durante tour al fianco di artisti di fama internazionale.

Le loro voci rappresentano l’anima musicale di Showzer, arricchendo ogni spettacolo con interpretazioni uniche ed emozionanti.

