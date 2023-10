"Reggio diventa fulcro della cultura degli abusi"

"Ormai Reggio da ‘città delle persone’ sta diventando città della cultura dello stupro". Spara a zero il movimento femminista ‘Non Una Di Meno’, nel commentare il nuovo ricorso del caso Portanova. Ma nel mirino dell’associazione non c’è soltanto il calciatore della Reggiana: "La città oltre al ragazzo, condannato in primo grado per stupro di gruppo, vuole accogliere Kanye West, che scrive testi stracolmi di misoginia oltre a diverse dichiarazioni razziste ed antisemite, e Till Lindemann, ovvero il frontman dei Rammstein, la band che si esibirà alla Rcf Arena a luglio: una persona con a carico molteplici accuse di violenza sessuale e che in Germania non fanno più suonare". Un elenco dettagliato che porta alla definizione di "città della cultura dello stupro. Non ci stancheremo mai di ripeterlo: chiunque abbia un profilo pubblico, nel momento in cui viene accusato di violenza sessuale, e maggior ragione in caso di condanna in tribunale, deve sospendere le attività pubbliche e squadre, arene, stadi e non da meno amministrazioni comunali hanno il dovere di non far esibire queste persone".

Il movimento femminista, ricordando lo slogan ‘brèv ragas’ che ha accompagnato la Reggiana nelle maglie celebrative della promozione in Serie B, aggiunge: "In caso contrario la voce delle vittime viene messa in secondo piano e il messaggio che passa è che lo stupro e le violenze sessuali non sono poi così particolarmente gravi. Che tutto sommato sono solo ‘brèv ragas’ che hanno sbagliato, o ancora peggio vittime di una stronza interessata ai loro quattrini. Eccola la cultura dello stupro. Ed ecco perché Rcf Arena, Reggiana e amministrazione comunale hanno enormi responsabilità e chiediamo che tornino sui loro passi evitando di dare piattaforme, spazi e visibilità a persone misogine e sessiste o accusate di violenza".