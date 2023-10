Reggio e Castelnovo Monti nel segno di ’Za’

Nel segno di Za, il grande luzzarese, sono ai nastri di partenza due importanti e inedite iniziative culturali in città e a Castelnovo Monti. Si parte domani a Reggio con Zavattini Lectures, ciclo di incontri promosso da Biblioteca Panizzi-Archivio Zavattini e Musei Civici sull’esperienza culturale e artistica di Cesare Zavattini, mentre il 18 ottobre a Castelnovo, alla presenza di Liliana Cavani (foto) sarà inaugurata la prima edizione del Giano Festival, promosso dal Comune montano, una tre giorni di proiezioni, incontri e dibattiti ad alto tasso cinematografico, filosofico e scientifico. Alle 11 di domani a Palazzo dei Musei, nell’arco della mostra ‘Parliamo ancora di me. Zavattini tra parola e immagine’, prendono il via le Zavattini Lectures, rassegna di 7 appuntamenti per riflettere la poliedricità di interessi da parte del famoso artista, scrittore e regista. Il programma vede la partecipazione di studiosi e critici che rifletteranno sull’opera di Zavattini in diverse prospettive: dall’analisi dei soggetti cinematografici mai realizzati con Nicola Dusi e Mauro Salvador (domani), alle vicende sociali degli anni Settanta e le battaglie per il rinnovamento politico con Giordano Gasparini e Michele Guerra (28 ottobre), dal rapporto di Za con l’autobiografia, a cura di Giorgio Zanetti (18 novembre), a quello con la pittura con Francesca Pola (sabato 2 dicembre). Gli appuntamenti proseguiranno nel 2024, il 20 gennaio con Guido Conti e il 16 marzo con Valentina Fortichiari.

Comprendendo Zavattini e inquadrandolo in un orizzonte più ampio, si sviluppa il Festival ‘Giano. Pensare attraverso il cinema’, che avrà le giornate inaugurali il 18, 19 e 20 ottobre al Bismantova di Castelnovo Monti. Le domande proprie della filosofia e della scienza saranno discusse con Liliana Cavani, Michael Guarneri, Rossella Spinosa, Paolo Virzì e Silvia Scola. ‘Il tempo nel cinema’ è il titolo del 18 ottobre, che prevede alle 17 la proiezione di ‘Galileo’ (1968) di Liliana Cavani, a cui seguirà alle 19.45 l’introduzione di Liliana Cavani. Alle 20.30 gli spettatori vedranno il suo ultimo film ‘L’ordine del tempo’, tratto dal libro di Carlo Rovelli. Il 19 si prosegue con ‘Dalla fantasia di Méliès alle fake news’: alle 17 proiezione di ‘Hugo Cabret’ di Martin Scorsese, poi gli ospiti Rossella Spinosa e Michael Guarneri, mentre dalle 20 doppia proiezione con ‘Viaggio nella Luna’ (1902) di Georges Méliès e ‘Cenere’ di Febo Mari (1916).