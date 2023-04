‘Reggio e i colori dell’Emilia’ Ecco i clic di Enzo Crispino

di Lara Maria Ferrari

Parte dai simboli reggiani, il voltone del Municipio e le biciclette accostate, Enzo Crispino, nella sua evocazione fotografica di una Reggio che esiste e fa da sfondo a ogni nostra attività quotidiana, e che eppure è sospesa fra passato e presente, come ci suggerisce la prevalenza delle tinte calde e la pastosità dei suoi colori e delle sue luci. Immagini pronte a suscitare un moto d’affetto spontaneo nel cuore dei suoi abitanti e un desiderio di scoperta nei turisti stranieri che approdano in città per la prima volta. C’è tutto questo nella mostra ‘REGGIO e i colori dell’EMILIA’, con i maiuscoletti a rimarcare la nostra città nella locandina, evidenziando una chiara appartenenza ma anche l’identità emiliana, visibile nei rossi, nei gialli.

Oggi alle 11 a Palazzo Scaruffi, in via Crispi, si terrà l’inaugurazione del progetto espositivo di Enzo Crispino (Frattamaggiore, Na), alla presenza di Deanna Ferretti Veroni per Curare onlus, dell’architetto Mauro Severi e dell’editore Andrea Casoli. Perché la mostra è anche un libro, edito da Corsiero, e parte del ricavato dell’acquisto andrà a finanziare la costruzione del Mire. "Modena, Reggio e Parma. Sono tutte belle e c’è un dettaglio in ciascuna di esse che "me n’ha fatto ’nnammura’" - scrive Severi - Ho sempre rifiutato la classifica sull’incanto o sulla bellezza di una città rispetto all’altra. Possono piacercene più d’una insieme, con caratteristiche a cui non so rinunciare. Enzo Crispino si è concentrato su Reggio, sui suoi colori. In cui tuffarsi e nuotare. Colori da mordere, addentare. Un anziano restauratore mi spiegava che una tinta funziona se ti vien voglia di masticarla. (…) Tutto contribuisce a definire il colore di una città. Le strade, i giardini, i portici, le chiese, i palazzi, con le luci e le ombre che mutano al mutare del giorno e delle stagioni. Diverso è lo stato d’animo con cui la nostra mente guarda i luoghi che ci appartengono e a cui apparteniamo. Un abbraccio continuo che esalta e sublima il nostro essere e la nostra vita".