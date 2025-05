Reggio e il Mozambico. La cittadinanza a Samito, figlio del primo presidente

"Ora che sono diventato reggiano sento che devo parlare italiano". È emozionatissimo, ed emoziona a sua volta, Samora Machel junior nelle prime parole del suo discorso di ringraziamento e accettazione della cittadinanza onoraria, in una sala Tricolore gremita di rappresentanti delle due comunità mozambicana e reggiana, di nuovo unite in questa felice occasione.

Momento culminante del calendario di iniziative ‘Noi con voi, ieri oggi e domani: 50 anni di amicizia tra Reggio Emilia e il Mozambico’, per celebrare il 50° anniversario della firma del patto di amicizia tra la nostra città e Pemba, la cerimonia di consegna della cittadinanza al figlio del primo presidente del Mozambico è stata attraversata da molti istanti densi di emozione.

Samora ‘Samito’ Machel Jr è figlio di Samora Machel, leader del Fronte di liberazione del Mozambico (Frelimo) e divenuto poi il primo presidente del Mozambico. "Samito rimane orfano di madre a due anni e viene cresciuto dalla seconda moglie del padre, Graca Machel – ricostruisce sindaco Marco Massari davanti all’ambasciatore del Mozambico in Italia Alvaro Santos, intervenuto in corso di cerimonia –. A causa delle agitazioni politiche nel Paese frutto della lotta per l’indipendenza, trascorre la sua infanzia in ‘case sicure’ in diverse parti del mondo, tra cui Reggio Emilia".

Ecco a questo punto uno dei tanti applausi che hanno caratterizzato la serata, all’indirizzo di quel ‘Samito’ come ormai lo chiamano tutti, che Reggio conosce così bene. Dal 1973 al 1986 Samora jr è stato ospite a Reggio, vi ha frequentato le scuole dell’infanzia, dove è stato il primo bambino mozambicano a essere accolto in una famiglia della nostra comunità, quella di Olga e Remo Fornaciari.

Samito conosce poi i sindaci Renzo Bonazzi e Ugo Benassi e l’assessore Giuseppe Soncini e oggi è un punto di riferimento per il dialogo con le più rilevanti autorità mozambicane. "Superiamo la formula Noi con Voi: da oggi non ci sarà più nessun voi, ma un noi soltanto, con Samito cittadino mozambicano e cittadino reggiano. Bem vindo Samito", suggella in portoghese Matteo Iori, presidente del consiglio comunale.