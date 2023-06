Reggio è la “Casa del Quartetto”

La Casa del Quartetto, quarta edizione, torna da oggi fino al 25 giugno, ospite ai Chiostri di San Pietro e in altri luoghi della provincia. La Fondazione I Teatri ha invitato quest’anno quattro giovani quartetti d’archi, provenienti da tutto il mondo, che per due settimane seguiranno un programma di alta formazione con quartetti docenti, compositori e con il tutor artistico, Francesco Filidei e, contemporaneamente, terranno concerti pubblici.

Dalla Gran Bretagna il Quartetto Elmore, dall’Italia il Goldberg, dal Portogallo il Quìron e dalla Francia il Quator Zied, che durante la loro residenza studieranno con i più esperti e noti Quartetti Danel e Bennewitz (nella foto), quest’ultimo vincitore dell’edizione 2008 del Concorso Borciani. Il programma in città prevede che ogni quartetto partecipante tenga un concerto nel Chiostro piccolo di San Pietro (oggi, domani, il 12 e il 14 giugno, alle 19) e ogni quartetto docente un concerto nel Chiostro Grande (9 e 16 giugno, alle 21.30). Gran finale sabato 17 giugno, con i quattro giovani quartetti, diretti da Luca Antignani, impegnati insieme in un concerto (gratuito a prenotazione obbligatoria) in cui sarà eseguito, tra gli altri brani in programma, l’ Ottetto in mi bemolle maggiore per archi, op. 20 di Mendelssohn. Domenica 18 giugno, la Casa del Quartetto si sposta in provincia per un concerto dei quattro giovani quartetti all’antica Corte Cà Paoli a Pietranera di Canossa, seguito il 25 giugno dal Quartetto Eos al Castello di Rossena Info: www.iteatri.re.it 0522458811

Stella Bonfrisco