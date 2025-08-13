Reggio e la palla ovale, ottant’anni d’amore

Infilare ottanta candeline su una torta non è facile ma i rugbisti amano mangiare torte grandi e così, in fin dei conti, non dovrebbe essere impossibile prepararne una come si deve, stasera, per l’80° compleanno del rugby reggiano.

A fine pomeriggio di lunedì 13 agosto 1945 il Mirabello, a quel tempo più campo che stadio, ospitò il primo allenamento/dimostrazione di rugby nella nostra provincia. A condurlo il pioniere della palla ovale reggiana: Giuseppe Sessi, nato a Scandiano ma emigrato a Milano e là folgorato dal rugby, fino a diventare titolare del glorioso Amatori Milano e a vestire, seppur una sola volta (nel ’42, contro la Romania), la maglia azzurra.

Non sappiamo quanti ragazzi reggiani attirati dai trafiletti di reclutamento e incuriositi dalla forma ovale della palla parteciparono a quel primo raduno, ma il pomeriggio dovette risolversi in un buon successo poiché dopo pochi giorni fu stilata una tabella di marcia che prevedeva ben tre allenamenti settimanali, tutti al Mirabello: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 18 alle 20.

Un abbozzo di squadra dovette dunque nascere subito e il suo battesimo avvenne già alla fine di quel mese: il 29 agosto la società fu chiamata “Sempre Avanti”, poiché aveva trovato ospitalità in un circolo socialista, lo “Zibordi”.

Club e circolo avevano sede in via del Battaglione Toscano, all’ombra della Banca d’Italia. Sessi fu nominato presidente, Anceschi vice e a fine settembre si poteva già contare su un bel gruppo di atleti: tra gli avanti si distinguevano Codeluppi, Ruscelloni, Bondavalli, Cremona, Riva, Bonetto, Secchi e De Benedettis; tra i backs Riccò, Ferraboschi e il centometrista Zatelli; tra i mediani Turci, Monaco e Beneventi, unico ultra-trentenne oltre all’allenatore.

La prima partita su suolo reggiano avvenne il 3 dicembre ’45: in campo al Mirabello la selezione Emiliana (con Sessi) e quella Lombarda. Il match, propagandistico, non riuscì probabilmente un gran trionfo se i giornali solitamente larghi di iperboli parlarono di un pubblico appena “discreto” e se dovettero menzionare qualche risata fuori luogo da parte di alcuni spettatori che mal comprendevano quel nuovo sport inglese.

I ruspanti rugbisti della Sempre Avanti brillavano però per passione e spirito d’iniziativa; poco prima di Natale, in una serata di raccolta fondi, elessero anche la prima Miss del rugby reggiano, la signorina Edda Bettati dimorante in Gardenia, allora quasi campagna.

All’alba del ’46 si affacciarono in squadra altri due giovani destinati a divenire leggenda: Ovilio Montanari e Werther Bezzi. La storia del rugby reggiano era iniziata.

Nei decenni successivi Castagnetti, Salvarani, Bergonzi, i Pedroni, Rabitti, Ballabeni, i Rivi, Chiari (Errico è il creatore del fumetto “SuperAriosto”), Folloni, Catellani, Vezzani, Leaega, Bezzi, i Rimpelli, Bertaccini e mille altri avrebbero disegnato l’epopea della nostra palla ovale. Fino alla fascia di capitano azzurro indossata da Luca Bigi nel 2020 e 2021, apice straordinario.

Un filo diretto di amicizie lega la Sempre Avanti alla Torre, al Rugby Reggio, al Valorugby: "Quando vent’anni fa entrai nel Rugby Reggio, spinto da due carissimi amici – ricorda Bigi – ebbi subito modo di conoscere Montanari, che era stato tallonatore come me; immediatamente capii quanto bene tutto l’ambiente gli volesse e quanto rispetto gli portasse. È proprio attorno a figure come quelle di Ovilio, o adesso di Monica sua erede alla Canalina, che si forma la cultura di club, il legante più prezioso che possa esserci per una società e il segreto del suo futuro".