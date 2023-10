Reggio e la sua stella. Zucchero cittadino onorario: "Questa è casa mia"

Sarà contenta la nonna: Delmo è tornato a casa e nessuno potrà mai più portarlo via. Da ieri sera Zucchero Fornaciari è ufficialmente cittadino onorario di Reggio Emilia, per volere del Consiglio comunale che ha approvato all’unanimità la proposta del sindaco Luca Vecchi. L’idea originale è stata in realtà degli abitanti di Roncocesi – frazione nella quale il cantante è nato il 25 settembre del 1955 e ha vissuto fino ai 12 anni –, i quali nell’estate scorsa sono riusciti a suon di lettere a convincere il primo cittadino ad avviare l’iter. Il bluesman, che nella sua vita ha collaborato con artisti del calibro di Pavarotti, Sting e Miles Davis, è tornato di persona nella sua città a ricevere l’onorificenza e si è mostrato non solo emozionato ma anche sorpreso dalla calorosa accoglienza dei reggiani: nonostante fossero le 18 di un freddo giorno lavorativo più di 200 persone si sono riunite in piazza Prampolini ai piedi del Municipio per applaudirlo e salutarlo, assistendo anche grazie a un maxischermo alla cerimonia svoltasi in Sala del Tricolore. Dopo aver fatto autografi e foto coi fan, Adelmo in arte Zucchero è entrato nella storica aula reggiana dove il sindaco ha fatto gli onori di casa: "La sua musica – ha affermato Vecchi – e la sua arte sono partite da Reggio e hanno fatto il giro del mondo, con risultati straordinari ma senza mai indebolire il rapporto con la sua terra".

La sala del Tricolore era piena gremita tra consiglieri comunali, parenti e quei fortunati spettatori che in meno di cinque minuti hanno esaurito i posti messi a disposizione dal Comune per chi volesse assistere. Fornaciari ci è entrato da trionfatore con una standing ovation e ne è uscito alla stessa maniera, con in più la cittadinanza onoraria. Nel mentre, un discorso toccante: "Sono più emozionato di quando vado sul palco, tenevo veramente tanto a questo riconoscimento e speravo di averlo un giorno. Vorrei morire qui, stare per sempre nel Duomo. Mi sono sempre chiesto da dove viene il ‘blues’ che c’è in me, che significa malinconia, e credo sia stato generato dall’essere sradicato da Roncocesi, da mia nonna, mio zio, don Tajadelà e i miei amici".

La chiusura ha avuto lo stesso sapore che la maestra reggiana trovò negli occhi di quel bambino "dolce come la marmellata" prima di dargli il soprannome con cui si sarebbe consacrato nella storia della musica internazionale: "Io non mi sento mai a casa mia, se non quando vengo qui. Cerco sempre appena posso di tornare e alle mie origini penso sempre, anche quando sono a New York. Io vi ringrazio per tutto questo affetto e tutto il bene che mi avete voluto".