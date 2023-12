Reggio e la Supercoppa: "Gioie che porto nel cuore"

Stefano Gentile avrà sempre un posto speciale nella storia biancorossa. Il play della Dinamo Sassari che domani sfiderà la Pallacanestro Reggiana con i gradi di capitano, è infatti stato il trascinatore di quella Grissin Bon che nel settembre del 2015 mise in bacheca la Supercoppa, il primo trofeo nazionale nella storia del club. La statuetta di Mvp per quel successo andò a Della Valle, ma i momenti decisivi furono tutti risolti dal regista classe ’89 che non ha perso il vizio di salire in cattedra quando la palla scotta.

Gentile, se riavvolge il nastro e ripensa alla sua esperienza a Reggio cosa le viene in mente? A noi la storica vittoria in Supercoppa…

"Quello è un momento che porto nel cuore, davvero molto bello. Mi ricordo che dopo la partita prendemmo il taxi da Torino e andammo tutti assieme a Milano per festeggiare…Fu una serata memorabile, con un gruppo affiatato e che si voleva bene anche fuori dal campo. Sono in contatto con tanti ragazzi, soprattutto con Kaukenas ci scriviamo spesso".

Ha qualche rammarico?

"Abbiamo fatto cose importanti, perché poi giocammo anche la finale scudetto con Milano, ma un po’ di rammarico personale c’è. Gli infortuni mi condizionarono parecchio e non sono mai riuscito a rendere come avrei voluto. Di Reggio però, anche come città e persone, conservo un ottimo ricordo".

Adesso è la bandiera di Sassari: sesta stagione sull’isola e da luglio ci sono anche i gradi di capitano.

"Al di là dei discorsi tecnici, ho la responsabilità di trasmettere la cultura della Dinamo a tutta la squadra, un club con la faccia tosta e che non si spaventa di fronte alle difficoltà. Non saremo i più belli e i più forti, ma ci battiamo per competere con i migliori".

Avete avuto una partenza molto difficile, ma adesso siete in grande crescita: mercoledì sera avete conquistato il play-in di Champions League e in campionato avete vinto tre delle ultime quattro partite, cos’è cambiato?

"È cresciuta la connessione tra tutti noi e soprattutto in difesa, dove avevamo riscontrato le difficoltà maggiori. Ci conosciamo meglio e questo ci aiuta tantissimo".

Contemporaneamente è però cresciuto anche il rendimento di due giocatori importanti come il centro Gombauld e la guardia Tyree…

"Senza dubbio. Gombauld ha cominciato un po’ in sordina e adesso sta facendo passi da gigante, ma non è un caso: è un ragazzo d’oro, cura i dettagli e ha una grande etica del lavoro. Tyree invece è il nostro cannoniere, è quello più aggressivo e che attacca tutti. All’inizio doveva capire come si gioca in Italia, ma in generale un po’ tutti dovevamo prendere le misure al campionato".

Che impressione le sta facendo la ‘nuova’ Unahotels?

"È una squadra costruita con grande intelligenza, perché ha sia atletismo, gioventù e fame, sia esperienza. Un bel mix di elementi di grande talento come Hervey e Galloway, abbinati a giocatori intelligenti e utili come Michi Vitali che pur non essendo il ‘go to guy’ com’era capitato in passato, è quello che gioca di più e risulta decisivo come equilibratore. Mi sembra un gruppo affiatato che non pensa alle statistiche personali".

Che partita si aspetta?

"Di grande solidità da parte di Reggio, squadra che sa giocare duro. Per noi sarà un’altra prova per constatare i progressi e per continuare a inseguire le Final Eight, traguardo difficile, ma non impossibile: finchè c’è vita c’è speranza".