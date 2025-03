"Reggio è ricca di cultura"

Natalia Volyanska è arrivata in Italia nel 1999 con un visto turistico. Il suo viaggio è iniziato in pullman dall’Ucraina, con una prima tappa a Caserta, per poi trasferirsi stabilmente a Reggio nel 2006. "Ho sempre lavorato, mi sono rimboccata le maniche. Lungo la strada ho incontrato tanti italiani che mi hanno aiutata, e li ringrazio". In città aveva una zia che stava per tornare in Ucraina e, quando lei è partita, Natalia ha preso il suo posto. Negli anni ha svolto diversi lavori, dalla cameriera alla barista, fino a quello attuale come colf. Una delle sue figlie vive a Reggio: "Inizialmente veniva in estate, poi ha conosciuto un ragazzo con cui si è sposata. Reggio è una città viva, ricca di cultura. La cucina emiliana mi piace molto e i cittadini sono sempre stati cordiali con me"