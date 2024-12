Reggio è terza nei servizi di asili nido

La provincia di Reggio è terza in Italia per copertura della domanda di servizi legati ad asili nido, strutture destinate ai bambini di età compresa tra 0 e 2 anni: per l’esattezza arriva al 29,3%, dato che viene superato da Rimini e Bologna. La media nazionale calcolata nella Relazione annuale del Cnel sui servizi pubblici è del 16,4%, ma con fortissime oscillazioni: da un massimo del 29,9% nei grandi comuni (oltre 100 mila abitanti) del Centro, seguiti dai grandi comuni delle limitrofe aree geografiche Nord-Est (28,7%) e Nord-Ovest (26,7%), ad un minimo di 4,8% nei comuni più piccoli (meno di 3 mila abitanti) del Sud.

"La mappa per provincia pone chiaramente in evidenza come i livelli di copertura della domanda potenziale siano particolarmente elevati in Emilia-Romagna e Toscana – si legge nel report – a cui appartengono i territori provinciali che si pongono nei primi dieci posti: Bologna al primo con 31,4%, Rimini al secondo con 29,9%, Reggio Emilia al terzo 29,3%. Catanzaro e Caserta raggiungono invece valori al di sotto del 2%, i peggiori fra gli ottantasei territori provinciali monitorati".

La performance del servizio, spiega il report, è piuttosto omogenea all’interno delle regioni, tuttavia con qualche eccezione. "Ad esempio, in Lombardia la media è del 19,8%, ma si va da un minimo del 10,6% di Sondrio ad un massimo del 25,2% per Milano; in Lazio, media 20,7%, minimo a Latina 8,9%, massimo a Roma 23,9%; in Puglia, media 10,4%, minimo a Barletta-Andria-Trani 5,6%, massimo a Taranto 17,8%".