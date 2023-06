Re Vincente a Reggio Emilia, vinti due milioni col Gratta e vinci

Rolo (Reggio Emilia), 9 giugno 2023 - Una vincita da due milioni di euro è stata registrata a Rolo, alla tabaccheria edicola gestita da Giancarlo Addonizio. La fortuna ha baciato un cliente che nei giorni scorsi ha acquistato un “gratta e vinci” della serie “Re Vincente” del costo di 10 euro.

Una spesa ben ripagata, visto che si è trasformata in un due milioni di euro. Il titolare della ricevitoria ha ricevuto ieri un biglietto fotocopiato con un ringraziamento e la copia del biglietto. Addonizio ha subito effettuato la verifica del numero di serie, scoprendo che si tratta di un biglietti ricevuti dal fornitore una ventina di giorni fa e poi rinvenduto a uno dei suoi clienti. Due milioni di euro nascosti dietro il numero 11, in questo caso numero fortunato. Grande gioia nel negozio di via Garibaldi a Rolo, pur se non si riesce a risalire all’identità del vincitore. Potrebbe trattarsi di una persona del paese, ma anche di passaggio, visto che alla tabaccheria rolese passano pure molti operai e lavoratori delle aree industriali della zona. Grande soddisfazione per Giancarlo Addonizio, che finora aveva totalizzato vincite non superiori ai diecimila euro.