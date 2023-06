Reggio Emilia, allarme e carabinieri mettono in fuga i ladri

Reggio Emilia, 10 giugno 2023 – E’ fallito il furto che ignoti hanno tentato la scorsa notte ai danni di un negozio di abbigliamento sportivo del quartiere Ospizio di Reggio. L’allarme subito scattato e il tempestivo arrivo dei carabinieri del Radiomobile hanno fatto desistere i malviventi, fuggiti poco prima dell’arrivo della pattuglia del 112, ma a mani vuote. Poco dopo le cinque i ladri hanno raggiunto il tetto del negozio, cercando di entrare nei locali attraverso la vetrata situata sulla copertura. Ma è scattato l’allarme, che ha fatto intervenire sul posto i carabinieri. I ladri si sono accorti di essere braccati e hanno preferito desistere dei loro intenti, fuggendo senza portarsi via nulla. E’ arrivato anche il titolare del negozio, verificando il tentativo di intrusione. Sono scattate le ricerche dei ladri in tutta la zona, finora senza esito. Ma si spera che le immagini della videosorveglianza possano fornire utili elementi di indagine ai carabinieri. Di recente sono stati diversi i furti di capi di abbigliamento messi a segno in negozi e aziende varie, talvolta anche con bottini piuttosto ingenti, come accaduto a Correggio e a Reggiolo nelle ultime settimane.