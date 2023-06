Reggio Emilia, compensazioni fiscali per ricerche inesistenti

Reggio Emilia, 21 giugno 2023 – La guardia di finanza di Reggio Emilia, dopo mirate verifiche, hanno scoperto indebite compensazioni fiscali – tra crediti di imposta e debiti tributari – per oltre 2,5 milioni di euro, messe in atto da quattro società. L’attività svolta è stata orientata al riscontro del corretto utilizzo dei crediti d’imposta concessi dallo Stato a fronte di operazioni di “ricerca e sviluppo”, così come previsto da una legge del 2013. Questi crediti vengono riconosciuti alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo per favorire nuove conoscenze nel proprio ambito operativo o accrescere quelle già esistenti, anche mediante la sperimentazione di nuove linee di produzione o la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto. L’accesso a tale beneficio è subordinato alla redazione di una relazione tecnica illustrativa delle finalità progettuali, redatta da un responsabile aziendale appositamente nominato, controfirmata dal rappresentante legale della società e sottoposta a certificazione di un revisore legale. Dalle attività ispettive è emerso che i progetti di ricerca e sviluppo svolti dalle società beneficiarie, in alcuni casi, difettavano dei requisiti di “novità, creatività, replicabilità e sistematicità” previsti dalla normativa di riferimento mentre, nei casi più gravi, gli stessi progetti sono risultati non essere mai stati svolti rendendo, a tutti gli effetti, “inesistenti” i crediti utilizzati a compensazione dei debiti tributari. Per i casi più gravi, quattro legali rappresentanti delle società ispezionate sono stati denunciati, in quanto l’indebita compensazione assume rilevanza penale, superando la soglia di 50 mila euro annui.