Reggio Emilia, droga nascosta accanto alla strada

Reggio Emilia, 2 aprile 2023 – Droga nascosta fra la vegetazione, in un campo accanto a via Volta, a Reggio. Ed è scattata l’indagine dei carabinieri del Radiomobile, i quali hanno effettuato alcuni appostamenti, che non hanno dato il risultato sperato. Dopo il rinvenimento di un contenitore in plastica con un bilancino di precisione e una ingente partita di hashish nascosti fra l’erba, sono stati avviati accertamenti. L’indagine è partita da alcune segnalazioni di cittadini su un sospetto viavai di persone in quella zona. C’erano il bilancino e pure quattro panetti di droga, per un peso di circa mezzo chilo, avvolti in un sacchetto chiuso da nastro adesivo. Nei giorni successivi nessuno si è presentato a ritirare la droga, forse avendo capito che il nascondiglio era stato scoperto. Da tempo vengono usati nascondigli all’aperto per evitare di farsi trovare la droga in abitazione in caso di perquisizioni domiciliari. Ora si indaga, contro ignoti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.