Reggio Emilia, fiamme sul tetto e dalla lavatrice

Reggio Emilia, 4 luglio 2023 – Diversi interventi dei vigili del fuoco si sono resi necessari nel tardo pomeriggio. In piazza Banderi a Cavriago si è verificato un incendio in cima a una palazzina di tre piani. Distrutti circa 130 metri quadrati di copertura, ma il tempestivo allarme ha permesso alle squadre del 115 di evitare danni ad almeno altri mille metri quadrati di tetto. L’incendio si è sviluppato durate lavori di adeguamento termico, mentre erano in corso operazioni tecniche con guaina. Sono state mobilitate diverse squadre dei vigili del fuoco con l’autoscala per evitare danni maggiori alla copertura dell’immobile. Altro incendio in una abitazione di via Andreani a Puianello di Quattro Castella, sempre nella val d’Enza reggiana. Stavolta si è trattato di un incendio al piano interrato, provocato da un problema alla lavatrice. I proprietari sono stati fatti uscire subito grazie anche all’intervento dei vicini di casa, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Inevitabili alcuni danni nella zona in cui si trovava la lavatrice, ma per fortuna non risultano conseguenze alle persone.