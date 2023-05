Reggio Emilia, forzano la porta e rubano motoseghe e generatori

Reggio Emilia, 9 giugno 2023 – Blitz notturno dei ladri in un negozio di forniture agricole in località San Maurizio, alla periferia di Reggio. Verso le due è scattato l’allarme alla centrale operativa del 112. Sul posto i carabinieri hanno verificato che poco prima ignoti erano riusciti a entrare nell’attività commerciale, forzando una porta. Una volta all’interno, gli intrusi hanno puntato direttamente ad alcuni prodotti in vendita. Da un primo accertamento risultano mancare una trentina di motoseghe e alcuni generatori elettrici, per un bottino complessivo di diverse decine di migliaia di euro. Dopo aver arraffato il materiale, i ladri sono fuggiti, certamente con un capiente automezzo necessario per trasportare un bottino piuttosto ingombrante. Sono in corso indagini, anche con l’ausilio delle telecamere presenti nella zona, per cercare di ricostruire l’accaduto e risalire agli autori del furto notturno. Anche se molto spesso questo tipo di reati viene commesso utilizzando veicoli rubati oppure con targa non riconoscibile da eventuali riprese della videosorveglianza.