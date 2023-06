Incidente Reggio Emilia: fugge all'alt ma sbanda e si schianta in auto

Reggio Emilia, 21 giugno 2023 – Non si è fermato al posto di blocco dei carabinieri, ha rischiato di investire i militari e poi è fuggito in centro a Reggio, fino a sbandare nei pressi di via Makallè. Poi la fuga a piedi. Ma è stato rincorso e fermato, fino a essere dichiarato in arresto per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Protagonista dell’episodio un nigeriano di 34 anni, abitante nella Bassa Reggiana, che verso le 14,30 di ieri in via Lama Golese, nella “solita” zona della stazione ferroviaria, non si è fermato all’alt mentre era alla guida di una Peugeot 307. E’ scappato verso via Piave, finendo poi contro una struttura in cemento sotto il ponte della ferrovia, per fortuna senza coinvolgere altre persone o veicoli. Illeso, è scappato verso via Regina Margherita, dove è stato fermato, nonostante la sua violenza reazione. Poi, con l’arrivo di rinforzi e l’uso dello spray al peperoncino, l’africano è stato bloccato. Il motivo della fuga? La presenza di una modica quantità di hashish che era sotto il sedile dell’auto, detenuta per uso personale. Inoltre, il giovane stranieri non risulta titolare di patente. E’ stato medicato in ospedale, così come i carabinieri oggetto della sua reazione per non farsi catturare. Ora è in stato di arresto, a disposizione dell’autorità giudiziaria.