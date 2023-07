Reggio Emilia, il neo prefetto in visita al comando carabinieri

Reggio Emilia, 6 luglio 2023 – Il nuovo prefetto di Reggio Emilia, Maria Rita Cocciufa, ha fatto visita al comando dei carabinieri, in città, accolta dal colonnello Andrea Milani e da una folta rappresentanza dell’Arma. Il comandante provinciale Milani, nel sottolineare l’importanza del coordinamento, ha ringraziato il Prefetto per le parole di stima per l’Arma e per l’importante segnale di continuità nell’ambito dell’azione di coordinamento tra le Prefetture e le forze di polizia, che consente di conseguire importanti risultati sulla sicurezza dei cittadini. Al Prefetto sono stati mostrati i locali della caserma, in particolare la centrale operativa, cuore pulsante da dove transitano tutte le informazioni, le segnalazioni e le richieste che i cittadini rivolgono all’Arma. E’ stata pure l’occasione per fare il punto dell’attività nei primi cinque mesi del 2023, con un particolare impegno contro la violenza alle donne, grazie anche a personale femminile, nel Reggiano presente con otto marescialli e 31 carabinieri. L’attività della prima parte dell’anno si compone di 9.798 servizi di pattuglia e perlustrazione, 821 servizi di ordine pubblico, identificate 39.939 persone e controllati 31.533 veicoli che, nella fase repressiva, hanno prodotto 107 arresti per vari delitti, la denuncia di 1.208 persone, 942 reati scoperti a fronte di 6.367 denunciati, con l'identificazione dei responsabili (tra cui 1 omicidio, 43 rapine, 77 furti, 193 truffe e frodi informatiche, 43 reati di spaccio di stupefacenti, 4 estorsioni, 12 violenze sessuali). Sul piano della sicurezza stradale, l’intensa l'attività si è concretizzata con 180 incidenti stradali rilevati, 43 persone denunciate, 677 le infrazioni al codice della strada rilevate, 160 le carte di circolazione ritirate per veicoli posti in circolazione senza la prescritta revisione, 46 le patenti ritirate (in prevalenza per guida in stato d’ebbrezza), 59 i veicoli sequestrati o sottoposti fermo amministrativo. Notevole anche l’impegno contro il traffico di droga e per il contrasto alla criminalità organizzata. Inoltre, 110 le persone arrestate e denunciate per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia (ipotesi di reato da cosiddetto codice rosso), 126 le persone arrestate e denunciate per lesioni personali, 17 denunciate per percosse, 64 persone denunciate per minacce. Relativamente al fenomeno del bullismo, una decina sono stati i minori segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna.