Reggio Emilia, in carcere per maltrattamenti alla moglie invalida

Reggio Emilia, 17 maggio 2023 – Non riusciva a rassegnarsi alla separazione dal coniuge, manifestandosi ostile e violento, oltre che minaccioso nei confronti della moglie, una donna con disabilità di 46 anni. Situazione di cui erano testimoni anche i figli, due dei quali minorenni. Quotidiani gesti d’ira con oggetti e arredi danneggiati, offese, minacce, fino a mettere le mani al collo alla donna, soccorsa dal figlio maggiorenne. Situazione durata per mesi, dal febbraio al settembre del 2020. E in un caso l’uomo, un napoletano cinquantenne residente a Reggio, ebbro e senza patente, si è messo alla guida dell’auto della moglie provocando un incidente e distruggendo la vettura. A quel punto la donna ha denunciato la situazione ai carabinieri per i maltrattamenti a suo danno. Inizialmente l’uomo è stato sottoposto all’allontanamento dal domicilio familiare e divieto di avvicinamento alla donna. Avendo violato questa misura, era stato arrestato e posto ai domiciliari. A dicembre la condanna a due anni e otto mesi di reclusione. Per lui restano da scontare sette mesi. Ora la sentenza è definitiva e, come da prassi, è stato emesso l’ordine di carcerazione, eseguito dai carabinieri di Reggio. Ieri pomeriggio il cinquantenne è stato raggiunto dai militari e portato in carcere per espiare la pena residua.