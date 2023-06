Reggio Emilia, l'Ausl difende la convenzione del servizio mensa

Reggio Emilia, 19 giugno 2023 - Dopo le proteste di numerosi operatori sanitari, a cui si è aggiunto pure l’intervento critico dei sindacati di categoria, l’Azienda Usl fornisce alcune spiegazioni sulla nuova convenzione per il servizio della mensa, avviata dal primo giugno, ma ritenta “indigesta” da numerosi dipendenti Ausl, in particolare nei distretti di Correggio e Guastalla, dove non esiste la mensa interna aziendale.

“Per il servizio sostitutivo di mensa nella provincia di Reggio Emilia, la convenzione prevede la somministrazione di 1.500 pasti alla settimana, attraverso l’utilizzo di un buono elettronico, a fronte del contributo economico da parte del dipendente pari a 1,03 euro (lo stesso contributo che il dipendente sostiene per il pasto in mensa). In particolare, il contratto prevede che il fornitore stipuli delle convenzioni con esercenti locali, presenti nei diversi distretti di riferimento, che possano garantire un pasto completo, al pari di quanto viene offerto nelle mense a gestione diretta, e la disponibilità di posti a sedere in numero adeguato alle necessità, in un’ampia fascia oraria compresa tra le 12 e le 15,30. Al fine di diversificare l’offerta – dicono dall’Azienda Usl – sono state proposte numerose alternative per fruire di un pasto ridotto, che comprende una pietanza in meno rispetto al pasto completo, o di un buono pasto a valore che consente al dipendente di scegliere pietanze fino al valore di 7 euro, costo oltre il quale il dipendente sarà tenuto a pagare la differenza alla cassa”.

Nel Reggiano sono stati individuati 200 locali convenzionati, di cui 13 operanti nel distretto di Correggio per la somministrazione di circa 55 pasti ogni giorno e 19 locali in quello di Guastalla per la circa 110 pasti giornalieri. Le mense a gestione diretta, attive nei giorni feriali nei distretti di Reggio, Scandiano e Montecchio servono a loro volta 3.900 pasti alla settimana, sempre al costo di 1,03 euro a carico del dipendente.

“L’attuale convenzione, così strutturata, oltre ad essere modulabile nel tempo in funzione delle esigenze aziendali e degli operatori, favorisce lo sviluppo di una più ampia platea di realtà imprenditoriali locali. Sia in questa fase di avvio che nel corso del contratto – aggiungono dall’Azienda Usl – vengono effettuati controlli ed è garantito l’impegno per assicurare i livelli di qualità attesi, nonché a migliorare le condizioni di accesso ai locali per i dipendenti, anche aumentando, laddove possibile, il numero dei locali disponibili ad ospitare il nostro personale”.