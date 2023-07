Reggio Emilia, nei guai per la patente contraffatta

Reggio Emilia, 4 luglio 2023 – Tre persone denunciate e otto segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. E’ il bilancio dei controlli stradali eseguiti nel fine settimana dai carabinieri di Reggio Emilia. Il nucleo radiomobile ha denunciato un 47enne abitante in città, sorpreso alla guida di un’autovettura con patente revocata dal 2009 I militari di Correggio hanno denunciato un 21enne, residente a Rio Saliceto, sorpreso senza patente alla guida di un’autovettura, esibendo pure una patente contraffatta. I carabinieri di Bagnolo hanno denunciato un 52enne, correggese che si rifiutava di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico e tossicologico. Nel corso degli stessi servizi sono state segnalate alla Prefettura otto persone, di cui due minorenni, trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Segnalato un 63enne residente Reggio, in possesso un grammo di hashish, un 26enne con un grammo di cocaina, un sedicenne con otto grammi di hashish, un ventenne con un grammo di hashish, un 47enne scandianese e un 39enne con un grammo di marijuana, un 25enne di Scandiano con due grammi di hashish e un 17enne con mezzo grammo di hashish. La droga è stata sequestrata, mentre le otto persone sono state segnalate alla Prefettura, col rischio di vedersi sospendere patente e documenti per l’espatrio.