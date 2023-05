Reggio Emilia, nell'auto il bottino con attrezzi rubati

Reggio Emilia, 28 maggio 2023 – Nel corso di un normale controllo, l’altra notte in via Vico, alla periferia cittadina, una Volante della Questura di Reggio ha notato una vettura a forte velocità. E’ stata raggiunta e fermata. A bordo vi era un giovane di 21 anni e un minorenne di 17 anni. Proprio il minorenne risultava avere precedenti di polizia per ricettazione e furto. E l’approfondito accertamento ha permesso agli agenti di rinvenire numerosi attrezzi da lavoro, per un valore piuttosto ingente, dei quali i due giovani non sono riusciti a spiegare il possesso. Entrambi sono stati accompagnati negli uffici della Questura, risalendo poi a una denuncia di simili attrezzature, che era stata presentata in seguito a un furto avvenuto a San Martino in Rio e segnalato proprio alla caserma dei carabinieri di quel paese. Gli oggetti rinvenuti sono risultati esattamente quelli descritti nella denuncia di furto. Per questo il bottino è stato recuperato per essere messo a disposizione dei proprietari, mentre i due giovani sono stati identificati e poi denunciati a piede libero per il reato di ricettazione alle competenti autorità giudiziarie.