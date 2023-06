Reggio Emilia, patente ritirata per guida in stato di ebbrezza

Reggio Emilia, 13 giugno 2023 – Un conducente sorpreso alla guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre altri sei automobilisti sono stati trovati in possesso di piccole dosi di droga per uso personale e segnalati alla Prefettura. E’ il risultato di controlli stradali svolti a Reggio dai carabinieri, fermando 105 veicoli e identificando quasi 130 persone. Un 50enne reggiano si è visto ritirare la patente con denuncia per guida in stato d'ebbrezza. Sei conducenti (un 18enne e un 21enne entrambi di Reggio Emilia, una 52enne di Novellara, un 26enne di Gattatico, un 21enne di Sant'Ilario d'Enza e un 27enne di Reggio Emilia) sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga (complessivamente 17 grammi di hashish, 4 di cocaina e due di marijuana). Trattandosi di detenzione per uso personale non terapeutico le sei persone controllate verranno segnalate alla Prefettura reggiana, con possibilità di vedersi sospendere documenti di guida e validi per l’espatrio.