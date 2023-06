Reggio Emilia, rapinatore per arraffare generi alimentari

Reggio Emilia, 28 giugno 2023 – Ha nascosto prodotti alimentari sotto una maglietta, dirigendosi verso l’uscita di sicurezza con la merce non pagata. Ma un addetto del supermercato, alla Coop del centro commerciale La Meridiana di Reggio, lo ha notato e fermato. Ma il ladro ha reagito spintonando l’operatore, per fortuna senza provocare lesioni o traumi. L’uomo ha iniziato l’inseguimento, mentre chiedeva l’intervento del 112. Poco dopo i carabinieri, grazie alla descrizione fornita dal testimone, hanno rintracciato il giovane sospetto, mentre stava salendo su un autobus. I carabinieri di Santa Croce hanno pure recuperato il bottino portato via dal supermercato. E’ accaduto ieri pomeriggio. Il giovane fermato, un ventenne di origine nordafricana, è stato arrestato per rapina impropria. I prodotti alimentari rubati sono stati recuperati dai carabinieri per essere restituito ai responsabili del supermercato. A favorire le ricerche della pattuglia del 112 è stata la descrizione del giovane in fuga, in particolare della maglietta sportiva, del Milan, che indossava al momento del furto, trasformatosi poi in rapina impropria quando ha reagito con lo spintone al responsabile del supermercato che cercava di fermarlo.