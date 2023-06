Reggio Emilia, non restituisce le spese del matrimonio: rissa al centro commerciale

Reggio Emilia, 30 giugno 2023 - Secondo la tradizione del loro Paese d’origine, dopo aver lasciato la moglie avrebbe dovuto restituire le spese sostenute per il matrimonio. Ma non lo ha fatto. E questo ha provocato una spaccatura profonda tra le due famiglie, di origine indiana.

Secondo quanto appurato dai carabinieri di Carpineti e della caserma di Reggio Santa Croce, che hanno condotto le indagini, le due famiglie si sarebbero date appuntamento nel piazzale del centro commerciale I Petali, in città, per regolare i conti.

Era il dicembre dello scorso anno. Ne è scaturita una rissa con calci, pugni e bastonate. All’arrivo dei carabinieri, alcuni dei litiganti erano già scappati, mentre altri sono stati identificati sul posto. Nella rissa erano rimasti feriti alcuni dei litiganti: due di loro erano stati medicati per traumi guaribili in una ventina di giorni, mentre un terzo era stato ricoverato in prognosi riservata, per poi essere dimesso una decina di giorni più tardi.

Le indagini hanno portato alla denuncia di sette stranieri, tra i quali una donna, con età tra i 23 e i 53 anni di età, residenti tra le province di Reggio, Mantova e Modena. Sono accusati di rissa e lesioni personali aggravate nonché porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. Le due famiglie di origine asiatica si erano ritrovate nel parcheggio del centro commerciale. Ne era scaturita una discussione sempre più accesa, sfociata poi in violenza.