Reggio Emilia, ruba l'incasso ma lascia il borsello

Reggio Emilia, 24 maggio 2023 – Di nascosto, da una porta posteriore, è entrato in un ristorante riuscendo a svuotare il borsello in cui c’era l’incasso, per circa 700 euro in contanti, ma con l’accortezza di lasciare il borsello e una borsa al loro posto, per non far scoprire subito il furto. Ma le indagini dei carabinieri di Santa Croce, a Reggio, grazie alle telecamere interne, hanno permesso di identificare il presunto autore del furto, denunciato alla magistratura. Si tratta di uomo di 27 anni, già gravato da una misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per simili reati. Venerdì scorso nel ristorante è avvenuto il fatto. Uno dei titolari ha sentito rumori sospetti ed è andato a vedere cosa stava succedendo. Ha notato uno sconosciuto che si stava allontanando dopo aver posato il borsello al suo posto. Ma aveva già arraffato i soldi. Il ristoratore ha tentato di inseguirlo, senza riuscire a fermarlo. Poi si è rivolto ai carabinieri, con le indagini che hanno portato al presunto responsabile del furto, che è già stato denunciato.