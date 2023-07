Reggio Emilia, travolto dagli infissi nel cantiere

Reggio Emilia, 10 febbraio 2023 - Infortunio sul lavoro, in mattinata, in un cantiere edile nei pressi dell’ex Polveriera, a Reggio, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari per prestare aiuto a un uomo, titolare di un a impresa di serramenti che stava operando nel cantiere. Durante la fase di scarico del materiale, parte del carico è rovinato al suolo, travolgendo in parte anche l’uomo che si trovava nelle vicinanze. Le persone presenti hanno subito dato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto ambulanza e personale medico. Dopo le prime cure, l’infortunato – residente a Bagnolo in Piano – è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio per essere sottoposto ai ulteriori accertamenti. Non risulta essere in pericolo di vita. Sul posto, per gli accertamenti, sono intervenuti i carabinieri insieme a personale del Servizio di medicina del lavoro dell’Azienda Usl.