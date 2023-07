Reggio Emilia, ventenne grave dopo schianto sulla via Emilia

Reggio Emilia, 10 luglio 2023 – Un ragazzo ventenne è rimasto gravemente ferito in un incidente accaduto nel pomeriggio, poco dopo le 16, sulla via Emilia, alle porte di Reggio, tra le frazioni di Villa Cella e Villa Cadè. Per cause al vaglio degli agenti della polizia locale, si sono scontrati un’auto e una moto di grossa cilindrata, nel tratto di strada denominato via Giordano Bruno. Il centauro, dopo lo scontro, è rimasto incastrato sotto la vettura. Per lui è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo da quella posizione, per poi essere affidato alle cure del personale dell’ambulanza della Croce bianca, dell’automedica di Montecchio e dell’elisoccorso di Parma. All’arrivo dei primi soccorritori, il giovane era privo di sensi e faticava a respirare. Dunque, condizioni generali piuttosto critiche. Dopo le prime importanti cure, il ventenne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, in prognosi riservata, destinato alla Rianimazione. Per liberare il giovane dall’autovettura, i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare appositi cuscini, sollevando il veicolo e consentendo il recupero in sicurezza del centauro. Evidenti i disagi al traffico sulla via Emilia.